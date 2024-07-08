明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

有參考排名機構評審標準 稱勿為「刷排名」犧牲教學質素

【明報專訊】全球大學爭相競逐排名，學生和家長亦視大學排名為參考指標，其中上月出爐的國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名，香港大學排全球第17名，中大排36名，科大排47名。中大入學及學生資助處長王家徹說，各間大學都有各自的KPI（關鍵績效指標），「沒有一間大學afford（承受）得起不看排名機構訂下的評審標準來開展工作，我們（中大）都有做」，但強調院校不應為「刷排名」犧牲教學質素。

本港多間院校今年國際排名上升，其中香港大學在最新QS世界大學排名位列17名，表現較北京清華大學、美國耶魯大學更好；中大亦大升11位至第36名，科大排第47名，掀起教育界討論。

「研究和論文有立竿見影功效」

王家徹說，政府正發展香港為國際教育樞紐，教資會亦鼓勵院校更國際化，但認為院校不應該因此「跑數」。他指出，「想（院校）世界排名升，研究和論文有立竿見影功效」，但院校最好避免將聘請教學人才的成本，全盤改為招攬做研究的專才，「我相信會有（研究人員）令學生得益，但若學生少了資深教授，影響教學水平，我覺得會對唔住政府和廣大市民」。

他又舉例，自己不時代表大學到外地出差，買機票時基本上沒優惠，他認為不應該購買商務客位，形容「大學有很多錢經過我的手」，盼妥善運用公帑資源。

相關字詞﹕大學 排名

上 / 下一篇新聞