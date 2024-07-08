有參考排名機構評審標準 稱勿為「刷排名」犧牲教學質素

本港多間院校今年國際排名上升，其中香港大學在最新QS世界大學排名位列17名，表現較北京清華大學、美國耶魯大學更好；中大亦大升11位至第36名，科大排第47名，掀起教育界討論。

「研究和論文有立竿見影功效」

王家徹說，政府正發展香港為國際教育樞紐，教資會亦鼓勵院校更國際化，但認為院校不應該因此「跑數」。他指出，「想（院校）世界排名升，研究和論文有立竿見影功效」，但院校最好避免將聘請教學人才的成本，全盤改為招攬做研究的專才，「我相信會有（研究人員）令學生得益，但若學生少了資深教授，影響教學水平，我覺得會對唔住政府和廣大市民」。

他又舉例，自己不時代表大學到外地出差，買機票時基本上沒優惠，他認為不應該購買商務客位，形容「大學有很多錢經過我的手」，盼妥善運用公帑資源。