假學歷風波 王家徹：碩士申請多到嚇死人 會否因鬥快而疏忽

王家徹分析，每年的碩士收生期很短，部分1年制課程每年8月開學，加上每年申請人數「多到嚇死人」，「要鬥快，你（院校）慢一點，學生會說『你不覆我，我就去港大，港大已出了取錄通知了』」，他反問院校會否因為「鬥快」而形成疏忽或漏洞，但強調不想怪責別人。

不少報讀碩士的學生是大學四年級生，王家徹指這批學生或未獲發正式的大學成績單，「這是好現實的情况，你如何核實他正就讀於報稱的大學？我們真的做到『喊晒』，有時真的道高一尺，魔高一丈」。

談核實學歷 「我們做到喊晒」

他舉例，曾有申請人報稱在加拿大就學，中大要求查看其學生簽證，「個學生交不出簽證，我們就有點懷疑，保守的中大會覺得『你不齊料』，而其他同學有交齊，所以不會出offer（取錄通知），亦被人鬧做事太rigid（僵化）」。

他形容今次風波是「Blessing in disguise（因禍得福）」，強調不願見「有事發生才補鑊」的情况，「我們不應為了跑數或者去追硬指標，而忽略其他的重要性，包括公平性、把關，以及嚴格保證審批到位」。