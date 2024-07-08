明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

假學歷風波 王家徹：碩士申請多到嚇死人 會否因鬥快而疏忽

【明報專訊】香港大學經管學院揭發有人用假學歷，院方截至上周已發現30多個學生用假學歷入讀碩士課程，料最終或查出80至100個學生偽造學歷，已報警處理。中大入學及學生資助處長王家徹表示，教育局、教資會和廉政公署事後主動聯絡各院校，表示高度關注，並提醒按程序收生。

王家徹分析，每年的碩士收生期很短，部分1年制課程每年8月開學，加上每年申請人數「多到嚇死人」，「要鬥快，你（院校）慢一點，學生會說『你不覆我，我就去港大，港大已出了取錄通知了』」，他反問院校會否因為「鬥快」而形成疏忽或漏洞，但強調不想怪責別人。

不少報讀碩士的學生是大學四年級生，王家徹指這批學生或未獲發正式的大學成績單，「這是好現實的情况，你如何核實他正就讀於報稱的大學？我們真的做到『喊晒』，有時真的道高一尺，魔高一丈」。

談核實學歷 「我們做到喊晒」

他舉例，曾有申請人報稱在加拿大就學，中大要求查看其學生簽證，「個學生交不出簽證，我們就有點懷疑，保守的中大會覺得『你不齊料』，而其他同學有交齊，所以不會出offer（取錄通知），亦被人鬧做事太rigid（僵化）」。

他形容今次風波是「Blessing in disguise（因禍得福）」，強調不願見「有事發生才補鑊」的情况，「我們不應為了跑數或者去追硬指標，而忽略其他的重要性，包括公平性、把關，以及嚴格保證審批到位」。

上 / 下一篇新聞