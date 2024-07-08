貧戶子弟佔比「三大」最高 1科5**新生獎金「再多數千」 獎學金加87%至3600萬 中大：盼減負擔

明報記者 黃嘉妍 鄧佾文

稱政府公布加費前 已檢討金額

政府早前宣布，由明年9月（2025/26）學年起8間資助大學的資助學士將連續3年加學費。王家徹說，中大在政府公布加學費前，內部已開始檢討獎學金金額，最終決定「加碼」屬巧合。他透露，只獲一科5**的考生，獎學金加幅逾50%，可「再多幾千元」，校方今日開記者會介紹詳情。

他續說，中大低收入家庭子弟佔比屬「三大」最高，疫情期間助學金申請人數急升，他亦聽到不少「很慘」的個案，舉例有人父母同時失業，學生需身兼多職養家。疫情過後助學金申請數字雖回落，但王說仍未回到疫前水平，形容目前經濟情况仍然嚴峻，冀獎學金「加碼」讓學生家庭有彈性的財政安排。

助學金申請回落 仍未復疫前

下年起資助學士學費由4.21萬增至2027年的4.95萬元，3年加幅達17.6%。王家徹指學費已約28年未調整過，倘若一下子大增以追回多年消費者物價指數或通脹差額，便會過分「誇張」及太大衝擊，所以今次學費加幅溫和。他又稱教育成本正不斷增加，加上近年政府財赤嚴重，需要穩健理財方式。

談到有教育界人士提倡大學「分科收費」，王家徹認為做法有難度，因為現時部分學分包含通識教育或語文等必修科，難以精準計算每名學生的教育成本。他指用者自付出發點雖然美好，但擔心成本較高的科目會對基層家庭造成經濟負擔，變相提高入學門檻。他承認劃一收費有其不足處，卻可照顧不同階層家庭需要，同時便利大學行政，成本較少科目亦不因學費差異導致缺少資源發展。

稱發展不能單靠教資會資助

王家徹說，大學發展不能單靠教資會資助，避免「concentration risk（集中投資單一項風險）」，並有責任設法開源，舉例將科研成果轉化成商業項目，應用於社會，一方面可幫助市民，同時建立穩健且合理的營運模式，可持續發展收益，達「雙贏」效果。

DSE放榜在即，被問到考多少分才能跨過中大門檻，王家徹說，以DSE最佳5科計，中大收分中位數約25分，強調須視乎個別科目收生要求；又稱收生名額較少科目，收生分數較波動，相反經大類收生招生逾百人的科目較穩定，預計收生分數的參考價值亦愈高，建議考生諮詢教師或輔導機構，了解心儀學科的入學要求。他又估計，下學年全港各院校的收生分數將輕微下降，稱中大會看重考生最佳5科成績。

今屆DSE由公民科正式取代通識教育科，入大學的達標水平改為中文、英文、數學和公民科成績需達「332A」。中大一直設「彈性收生」安排，取錄個別DSE核心科目不達標但其他科成績優異者，王家徹稱今學年（2023/24）約有9人循此途徑入學，一般中文成績較遜。

各院校設不同加分制，個別科目的分數會加權計算。王家徹希望各大學長遠可協議設立統一且簡單的計算方法，認為科目計分方法應視乎大學學科的需要，而非特意加設框架「絆倒」同學。

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