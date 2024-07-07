醫療設備獲FDA認證入美 融資拓海外 港初企：訂市場方針需靠策略投資者

診斷睡眠窒息症 指環蒐數據AI分析

倍靈科技創辦人團隊來自科大及城大，8年前起研發指環，透過蒐集病人睡眠時血氧、心率及交感神經反應，再結合人工智能（AI）系統分析，判斷病人有否睡眠窒息症。指環的硬件2018年取得FDA認證，可進入醫院或睡眠實驗室蒐集數據以助研發AI系統，系統去年亦獲FDA認證。目前指環在香港、美國等的醫院、診所均有應用，由醫生安排病人取指環回家蒐集數據再診斷。

醫療產品回報時間長 需投資者一致目標

梁立慧接受本報專訪時談到過去8年經歷多個融資階段，最早期未有產品時獲天使投資者及工業界朋友等投資作「種子基金」，有產品及有初步AI模型後再提出A輪融資，獲科技園公司等機構投資者支持。到去年取得AI系統的FDA認證後，就再作A+融資以擴展海外市場，獲區域性的風投基金及醫療集團支持。

梁提到，各個集資階段並不容易，舉例開發一個手機App一年內或許已有收入，但醫療產品回報時間「很長」，故要找到投資者有aligned goal（一致目標）。她說，從事醫療科投研發有很多成功或失敗，而前期開發產品須做動物測試等，亦涉及不少開支。

梁立慧又說，成長的過程物色到好的策略投資者重要。她解釋，醫療產品取得認證只是第一步，更重要是要跟醫生的工作流程契合，「否則技術有多好，他們是不會用」，這就很關係到投資者除提供錢以外，是否可在市場策略上提供意見，再取得最終用戶及市場回饋，再制定商業模式。

認證僅首步 拓展市場需獲「在地」回饋

公司下一步將在新加坡設立團隊，拓展東南亞市場，投資者包括總部在馬來西亞的港怡醫院母公司IHH醫療集團。她形容，與美國市場相比，睡眠窒息症的市場在東南亞仍屬很早期市場，例如醫生見到病人有睡眠問題，未必會進一步安排睡眠測試，故在結合早前於美國的經驗同時亦要與策略投資者合作，了解當地醫療政策、提高當地人對相關疾病的認知再發展，而以往開拓市場需要「自己慢慢摸索」。

（創科線．創科產業前瞻【系列之一】）