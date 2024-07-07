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港醫學院多忌利益衝突 美私校文化鼓勵商品化

【明報專訊】生命健康科技是本屆政府提出發展的策略產業之一，中大醫學院副院長（醫療系統）胡志遠表示，全球首50名醫學院有一半來自美國，與當地大學文化鼓勵與風投公司及業界合作有關，醫生可輕易將臨牀照顧病人的想法化為新技術。胡稱，由於香港醫學院屬公營體系，文化上「談的是（避免）conflict of interest（利益衝突）」，認為本港要先從文化改變，開放心態鼓勵學者與市場合作。

本身為腸胃科醫生的胡志遠，2006年起加入中大從事科研及教學工作，因工作常與國際交流，接觸海外不少創新治療方案。他留意到美國醫生除本業外，不少會與企業或投資者合作，與本港醫學界不同。他形容「對此感受很深」，美國多年來能帶領醫學革新及研究，優勢就在「生態系統」，令醫生可將照顧病人的想法變成「新的知識或技術」，再轉化成商品用於臨牀，推至全球。

胡志遠分析，由於美國醫學院多屬私立系統，故院校很鼓勵教授將自家技術商品化，相反香港及英國醫學院屬公營文化，在大學文化上將學術與錢扣連，很多人會有迴避。

英統籌大學科研成果商品化值借鏡

要改變文化，胡志遠認為英國兩所大學值得借鏡。他說牛津大學2015年成立的Oxford Science Enterprises（OSE）及倫敦帝國學院2000年成立的Imperial College Innovations Ltd，透過成立公司統籌大學科研成果商品化，包括推動初創上市、專利交易等，其中OSE重點支持深度技術、生命科學及健康科技領域，而中大及城大最近成立了類似的公司及計劃，「行了健康的第一步」。

（創科線．創科產業前瞻【系列之一】）

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