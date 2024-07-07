倡短期吸外來專利註冊 「做旺個場」再搭平台

胡志遠以醫療科技為例，因香港以往需求有限，擅長相關領域的知識產權律師（IP Lawyer）很少，而引入內地或境外企業將專利帶到香港註冊，可將相關專才帶到香港，而這些企業本身一般有法律團隊、負責知識產權估值人員等。他建議日後建立知識產權交易平台，須與監管及金融機構等合作，長遠可由大學提供課程，例如為醫學生設選修課，教授他們撰寫專利申請。

就促進知識產權貿易，年初《財政預算案》提及已預留4500萬元，積極在香港籌建一所世界知識產權組織（WIPO）技術與創新支持中心，負責專利檢索與分析、專利知識培訓等，由生產力局籌建營運。生產力局早前表示，目標明年首3季建立中心，明年第四季至2028年第三季期間開幕及營運。

現最重要吸內地大型VC 助引共同合伙人

政府目前設有20億元「創科創投基金」與風投公司（VC）共同投資本地科創企業，政府正檢討計劃。胡認為，政府現時方向正確，而在高息環境及地緣政治下，目前香港最重要是思考如何令人民幣VC對投資香港初企產生興趣。他建議政府善用資金，吸引內地大型VC在港投資。他認為，與其直接以公帑資助相比，由政府與風投基金共同投資初企可帶來更大效益，一來VC以市場角度「睇公司可能睇得更準」，同時引進更多VC可帶來更豐富的GP（共同合伙人）資源，助力本地初創成長。

（創科線．創科產業前瞻【系列之一】）