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中大教授倡建專利交易平台追星深 指港創科生態落後20年 建議與蘇杭合作引來人才產業

【明報專訊】創新科技及工業局長孫東早前提到，今屆政府發展創科立志以產業發展為導向，市場資金變得重要。風投基金及健康科技公司顧問、中大醫學院副院長胡志遠接受本報專訪指出，目前本港創科投資生態未完善，風投基金（VC Fund）或私募基金（PE Fund）向初創企業投資時，若初企未能在目標時限內上市，因香港未有相關次級市場，投資者難有平台轉售專利等資產套回資金。他稱，香港創科產業生態「比起深圳及新加坡落後20年、蘇杭亦較香港領先10年」，認為目前本港「嚴重缺乏」知識產權交易平台，提倡香港與蘇杭等成熟創科產業園區合作，帶動相關人才及產業來港，蓬勃本港創投生態。

明報記者 鄭律銘

風投多有「退場方案」 港乏平台供套現

初創企業需籌措資金支持不同階段發展，風投基金及私募基金是主力的投資者。胡志遠於風險投資領域有7至8年經驗，他稱一般而言相關的基金都有訂立「Exit Plan（退場方案）」，例如期望3年內投資的初創可上市，以收回資金，否則就停止繼續注資。

胡志遠表示，最理想當然可如美國電商平台亞馬遜（Amazon）般茁壯成長，由初創發展成上市公司；但投資者一般亦有其他「退場方案」，例如小藥廠被大藥廠收購，一些公司則買入初創的核心技術。他認為，良好的創科投資生態，有需要提供足夠的「Exit Pathway（退場通道）」供企業或投資者套回資金，例如是知識產權交易（IP Trading）平台，然而本港目前缺乏（見另稿）。

擁創業經驗共同合伙人 港「鳳毛麟角」

從初創公司角度而言，胡志遠稱，本港能協助初創業務發展的共同合伙人（GP）亦嚴重不足。他解釋，GP是風投基金投資者其中一類，除提供資金亦會參與初創的業務及管理。當中「Founder GP」對初創尤有價值，因他們曾有創業經驗，本身擁有公司，其後上市出售股權換得資金，再到投資市場擔任投資人，傳授實戰經驗。胡形容，由於香港本身不是科創創業環境，這類有創業經驗的GP於香港「鳳毛麟角」。

據胡志遠觀察，初創公司創辦人不少是科學家、工程師或醫生，創業之初「有一腔熱誠、有團火」，身邊一般都會有一些贊助人或指導者「受到感動」，向他們提供資金創業。然而隨着規模增長，需更多人手或場地，亦需資金申請專利、知識產權估值等，開支不斷增多，而創業者本身亦未必善於理財，就會跌入「Valley of Death（死亡之谷）」，一般而言最終只有一兩成初企能生存。胡稱，「商業模式」及「財政執行力」屬初創常見弱點，正需要GP為他們於管理及業務提供指導。

料蘇杭將多新科技 港應趁機結盟

胡志遠說，目前不少地方產業環境已遠超香港，「香港比起深圳及新加坡落後20年、蘇杭亦比香港領先10年」，尤其蘇州擁有全國最出名的蘇州生物醫藥產業園（BioBAY），擁有成熟的風投及創業生態圈，具備完善的法律團隊、科學家等，經10多年發展，料未來5至10年將有很多新的醫療科技誕生，而他們將需借助香港走出海外。他建議政府把握機會，與這類已成熟的產業基地結盟，以香港作為平台，吸引他們帶同風投基金、知識產權律師等來港落戶，同時在香港尋找投資機遇。

（創科線．創科產業前瞻【系列之一】）

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