大成校董會討論停辦 官委成員：不能凌駕辦團

家長校董「心寒」 感教局偏袒

校內消息稱，校董會下周三（10日）將舉辦發布會，公布學校發展方向及各持份者善後安排。校監湯徫掄昨會後被問及停辦及善後安排，如會否轉為私校，他說「是其中一個方案」，並承認有與海外機構研究合作。

昨日會議由下午6時至晚上10時許舉行，會後由教育局委任的多名校董與校監湯徫掄見記者。官委校董、資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，希望盡快讓各持份者得知學校發展走向。被問及停辦決定是否諮詢不足或涉程序不公，張說會上沒有人重提此意見，表示「凡事要向前看」；至於學校未來發展，張稱辦團仍在內部討論，認為法團校董會不能「凌駕」辦學團體。

教局：責成做好溝通過渡安排

教育局回覆稱，大成小學校監於會上重申小學停辦決定，並向校董說明各項過渡安排。辦學團體強調學校必須以學生褔祉為首要考慮；法團校董會已通過成立工作小組，加強有效處理學校行政事宜。教育局另已責成辦學團體必須與學校各持份者保持緊密聯繫，做好溝通和過渡安排。

教育局長蔡若蓮昨稱，看到有辦學團體在停辦學校的安排不理想，溝通不好，教育局已即時介入；校方若有任何決定與改變，均須以學生福祉為優先考慮。