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升小學額恐11區過剩 葵青推算834個最嚴峻

【明報專訊】近年升小適齡學童數目持續處於低位，掀縮班殺校危機。根據教育局《學生人數統計報告書》，去年9月有45,966名幼稚園高班（K3）學生，倘他們全數原區升小，18區中有11區會學額過剩，其中以葵青區多出834個學額最為嚴峻。有小學校長表示，小一生源將持續受出生率低衝擊，每年均有不同地區招生嚴峻，形容各校「競爭一直存在」。

本報按今年《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》資料推算，全港官津小學下學年將提供47,138個小一學額，扣除今學年K3學生人數後，仍有1172個學額未填補（見表）。本報假設該批K3學生將全數升讀原區的官津學校，發現11區將學額過剩，當中以葵青區最為嚴峻，多出834個學額，其次為沙田區及黃大仙區，分別多出729個及614個學額。

教育局昨回覆稱，局方必須從長遠及大局規劃，因時制宜，按實際情况平穩有序減少過多的學額供應，以利教育生態健康發展。局方表示，一直鼓勵和支持辦學團體和學校未雨綢繆，及早規劃，考慮合併學校等不同方案，整合資源，確保學與教質素。

教界稱仍面對出生率低 存競爭

資助小學校長會副主席陳淑儀表示，雖然移民潮已告一段落，惟小學學界仍面臨出生率低、適齡升小學生減少等危機，「如果只靠出生率，都應該有頗多（小學）縮班殺校」。她說，重災區每年也會有少許改變，惟部分地區人口相對老化，亦欠新屋苑、屋邨落成，「真的會有點死靜」，導致當區學校要拓展生源，如招收其他校網的學生。

陳續稱，近年學界各施各法搶招新生，「競爭一直存在，但並非你死我亡那種」，認為最核心仍是專注教學工作，「學校在教學上的改善，就是學校形象的提升」。

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