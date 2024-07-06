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中小生淨流失2900人 大幅回落 2022高峰2.7萬 教界：疫後回流人才計劃生源續增

【明報專訊】2019年反修例運動後不少家庭移民，引發學生退學潮，至去年終見緩和。本報以教育局最新數據推算，截至2023年9月的過去一年內，各級中小學淨流失2894名學生，淨流失率0.44%，人數與2022年淨流失逾2.7萬人的高峰相比，流失人數大減，並回復至2019年前水平。有中學校長表示，雖然仍有零星學生移民離港，但受惠於疫後港生回流、各類人才計劃受養人來港等，中小學生源「陸陸續續也多了」，盼可紓緩收生壓力。

小學整體淨增 高中仍「重災」

教育局每年發布《學生人數統計報告書》，臚列全港中小學及幼稚園學生人數等數據。本報記者比對2023年9月小一至中六學生人數，與2022年9月幼稚園高班（K3）至中五學生人數，發現同一批學生淨流失2894人（見圖），意味他們或不再在港讀書。其中，去年9月升讀中一至中六的學生淨減少3683人；至於小學生則淨增加789人，為連跌3年後首見回升。

按各級別統計，除了升小一及升中一的人數見增長外，小二至小六、中二至中六各級均錄得0.08%至5.68％不等的流失率。其中，高中級別仍屬「重災區」，升中六級流失率5.68%屬最高，其次為升中五級流失率4.92%，兩級淨減少5485人。

津貼中學議會主席李伊瑩表示，2023/24學年是全面復常的首個學年，部分在疫情時到內地讀書的港生陸續回流，加上各類人才計劃受養人來港升學，學生流失情况稍見緩和。她續稱，一向也有高中生在畢業前提早赴海外升學，惟近年數字見增加，「有些可能只是到外國讀書，但也仍然有些家庭會是移民的」。

教局：學齡人口趨結構性下降

教育局昨回覆本報表示，本港學齡人口「正出現結構性下降的趨勢」，雖然各項輸入人才計劃及措施或會令問題略有紓緩，長遠對學生人口影響仍有待觀察。

立法會教育事務委員會昨討論「因應學齡人口變化的規劃」，多名議員關注能否透過高才通等人才計劃吸引更多學生來港。教育局長蔡若蓮表示，學界將透過教育展等向有意來港發展的家長介紹學校特色，局方亦會整理資料予人才辦，助新來港學童尋找心儀學校。她又稱，目前公營學校及國際學校學額充餘，「問題是（那些）是否家長心儀的學校」，呼籲家長不應只考慮「小紅書排名榜」，亦要顧及子女能力，揀選最合適的學校。

議員倡允收非本地生

蔡若蓮：未具條件

議員劉智鵬建議考慮讓中小學招收非本地生。蔡若蓮回應稱現階段未有條件，「不是說不可以探討」，但要思考香港是否有能力吸引及照顧內地以外的其他非本地生，亦不應為維持學校數目、增加學生數量，就引入大灣區學生，否則會製造其他問題。

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