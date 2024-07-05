肉參救出前網已曝光 O記：無礙調查進度

資深警官：綁架案高度機密 有可能撕票

有資深警官說，綁架案屬高度機密，即使外界有消息傳出，警方亦難以即時澄清及交代，「始終肉參在匪徒手上、人命關天，如匪徒兇狠，有可能撕票」。他認為網上流傳案件信息或會影響警方部署，絕對要小心處理，避免協助散播。

連登討論區前晚曾出現相關帖文，有網民更留言稱已透過Telegram向疑犯發信息。連登管理團隊其後隱藏該帖文，部分會員被禁言一日。該團隊昨午發公告解釋，帖文發布數小時後，有確實消息指事件屬實，「以免衍生其他悲劇」，基於人道考慮，決定局部隱藏包含疑犯的聯絡資訊，並在留言中加入警示，其後決定直接隱藏該帖，至事件暫告一段落後恢復。另外，facebook群組「將軍澳主場」前晚亦有相關帖文，其後被刪，管理員昨稱facebook方面指帖文違反《社群守則》而刪帖。