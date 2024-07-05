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專家：收加密幣贖金可追查 資深警：綁匪「業餘」

【明報專訊】將軍澳商場綁架案，綁匪徒疑曾透過通訊軟件Telegram與事主家人聯絡，要求以加密貨幣收贖金。有專家認為綁匪做法或有利隱瞞身分，但並非百分之百不可追查。有資深警官稱，匪徒在商場下手並藏參同區大型屋苑，沿路多閉路電視，做法「業餘」。

網上流傳Telegram對話截圖，顯示綁匪要求事主家人將66萬USDT（泰達幣，折合約515萬港元）轉入一個帳號，並提供一串代碼。資訊安全研究員賴灼東解釋，泰達幣價值穩定，多人用以避險，代碼則為電子錢包，類似「轉數快」識別碼，他人可經信用卡等購入加密貨幣，並開設電子錢包供轉帳。他稱，加密貨幣電子錢包可在毋須提供個人資料下開設，若款項馬上分多筆轉走，就更難追查背後操作者，但外界可以調查錢包開設時間、是否有人存款等尋找線索。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，現時有大數據及AI協助，如透過平台買賣加密貨幣更有交易紀錄，並非完全不可追蹤。至於透過Telegram聯絡，方及賴均說軟件可隱藏電話號碼，警方要向平台聯絡，再透過電話號碼鎖定用戶身分及位置。

資深警：藏參附近屋苑 沿途多閉路電視

有資深警官表示，綁架案一般事前有大量部署，包括調查目標人物背景、家庭財政，甚至跟蹤以了解其行蹤，極少「無端端捉個人」，而兩名綁匪將肉參藏在新式大型屋苑，與案發地點距離近，商場至屋苑沿路有不少高清閉路電視，容易被識破。他說綁匪以嬰兒車等掩飾運參，亦有準備聯絡及收款方法，但沒周詳考慮藏參地點，估計兩人誤以為事主家人不會報警，可在收款後快速全身而退。

相關字詞﹕加密貨幣 綁架

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