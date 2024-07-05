兩女商場綁架3歲童 行李篋運參 勒索陌生一家500萬 兩匪落網「無證據事前相識」

被捕一港人一內地人 疑有財務問題

兩名被捕女子同為38歲及報稱無業，一人持香港身分證，一人持雙程證，與男童一家不相識，二人昨被通宵扣留。警方調查發現兩人疑有財務問題，至於藏參的天晉單位是由被捕本地女子租住。警方搜查該單位，檢獲涉案行李篋、幾部手機、替換衣物等。據警方初步調查，其中一名女疑犯在商場抱走男童時用手掩蓋其口鼻，然後將他放進嬰兒車，送到附近公園，由接應同黨將男童放進行李篋，運往天晉單位。

姊弟遊樂場玩耍 疑犯擄人留字條着Tg聯絡

有目擊者稱，案發前見男童與姊姊在商場2樓AEON室內電子遊樂場玩耍，男童母親其後到遊樂中心尋找兩姊弟，發現兒子失去影蹤，女兒說「好似有個阿姨捉住咗佢」。操廣東話的母女隨後向職員了解，女童表現慌張，哭問：「有冇見過我細佬？」網上流傳的閉路電視截圖顯示，一名疑犯抱走男童並用手掩蓋其口鼻；另有網相可見一張用簡體字拼貼而成的勒索字條，寫着「想小朋友安全 不可報警」，並要求家屬下載Telegram並聯絡指定用戶。另一張Telegram對話截圖可見，疑犯要求事主將66萬泰達幣（USDT）存入指定帳號，「見不到有USDT到帳 不會再上線」，並附上男童睡覺的照片。

綁匪要求付泰達幣贖金 警稱肯定有預謀

O記總警司關競斌稱，警方前日下午4時半接獲一名女子報案，指與家人在將軍澳一商場逛街時，其3歲兒子被身分不明人物擄走，綁匪留下字條着她支付贖金及不要報警。O記隨即展開調查，鎖定兩名疑犯及藏參單位，經監視及評估後，至昨早5時25分破門入屋救出男童，並以綁架罪拘捕屋內兩女。警方暫沒在單位搜出化學物品，至於男童有無被落藥甚或引致昏迷，有待醫生及法醫檢查及化驗。

關競斌說暫無證據顯示兩名被捕人認識事主一家，亦無證據顯示二人事前相識，但肯定兩人有預謀犯案，因二人早有預備用作犯案的行李篋、嬰兒車及替換衣物，趁男童母親不為意時強行抱走男童，相信犯案過程沒牽涉車輛。警方正調查疑犯為何選擇該家庭、在該時間和地點落手，以及兩名被捕人的確實關係，暫無證據顯示有其他人涉案。綁匪曾要求家屬用虛擬貨幣支付贖金，關稱家屬最終沒交贖金，不排除有罪犯誤以為警方難以追查虛擬貨幣，重申無論匪徒用什麽方法，警方都有能力破案。

海邊搜查 警稱仍在尋證物

前晚及昨日均有探員到將軍澳廣場調查，重組男童被擄走路線。警方機動部隊人員昨分別到唐明街公園及附近將軍澳海濱公園蒐證。被問到為何派員到海邊搜查，關競斌稱仍在尋找一些證物。另外，昨午2時許，其中一名疑犯報稱不適，由探員押送到將軍澳醫院檢驗，至傍晚近6時押走。

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