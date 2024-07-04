大成校董會明議程涵「學校發展方向」 家長教師請願 盼政府介入撤停辦

料教局會上將有個說法

大成小學家教會主席兼家長校董潘妍均稱，收集了103名家長和38名教職員的請願信、162份學生和舊生的問卷調查及75名學生心聲，包括學生畫作和手寫字句，有學生留言說「學校給了我們很多快樂回憶」、「有很多很多我的好朋友在這裏」等。她促請學院撤回停辦決定及讓在校學生完成學業。同場教師代表莫婉珊說，學校社工向學生提供輔導，發現部分人受情緒影響出現失眠、哭泣和小便失禁。

潘妍均透露，教育局委任校董加入校董會後，明天開會，但她未得悉議程，希望新增校董可協助撤回停辦決定。她日前聯同數名家長申請法援擬控告辦團，表示行動屬家長自發，將以學生名義入稟。她說校長一直用心應對事件，並提醒要冷靜處理避免「過激」。

潘妍均稱不解為何辦團在沒有收生和財政壓力下要單方面決定停辦，指校監湯偉倫多次拒絕溝通，師生、家長和校友都感無奈甚至憤怒。她哽咽說大成小學老師教學用心，令很多學生喜歡上學，「若收生不足，我們無辦法，無奈要接受；但現在收生有餘，且已轉回政府資助，辦團究竟用什麼理由煞停這麼有愛的學校？」