調查：抑鬱比率 中學家長較小學高1倍

倘家長負面情緒大 子女幸福感減

城大團隊在2020年至2023年間，透過問卷訪問共4002名中小學生、家長及教師，其間包括新冠疫情階段。團隊分析家長及子女的問卷數據，顯示家長的心理健康對孩子有顯著影響，倘家長有更多負面情緒或較高壓力水平時，孩子的整體幸福感會呈下降趨勢；而家長與子女關係、自身身體狀况、壓力水平及對子女的征服感等，亦會影響孩子抑鬱及焦慮的程度。

郭黎玉晶說，本港家長的抑鬱和焦慮指數較西方國家高，因外國家長較懂得「放手」，相信子女可獨立，相反亞洲家長較控制性和緊張，「養不教父之過」思維習慣視子女過錯為自身問題。她建議家長可參與育兒工作坊，有需要時亦可到社區中心參加頌缽等活動紓緩情緒。

46%中學生中度或以上抑鬱

另外，調查指有52.1%中學生稱有中度或以上的壓力水平，分別有46.4%及38.3%中學生有中度或以上的抑鬱和焦慮。小學生心理健康方面，27.4%受訪者認為自己有中等程度或以上抑鬱、21.6%及29.2%有中度或以上的焦慮和壓力水平。

郭黎玉晶稱，疫後復常，小孩或對面授課堂及社交感到不習慣，但相信現時課外活動增多，學生將愈趨適應，心理健康亦會平穩發展。

學者倡藉打機話題入手親子談

針對今次調查，她指中學生心理健康情况尤其值得關注，認為教師及家長可多留意子女有否出現相關精神健康徵狀，如抑鬱患者會對周遭事物失去興趣，經常悶悶不樂及哭泣；焦慮患者會經常感到緊張和害怕，舉例每逢考試作嘔或頭痛等。她建議家長平日多關心子女，如可從打扮或「打機」等子女感興趣的話題打開話匣子。