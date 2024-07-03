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廠商會伙拍旅社 盼工展會等變景點

【明報專訊】香港中華廠商聯合會（廠商會）昨日宣布，下半年將主辦4項大型展覽活動，包括工展會、香港國際教育及職業展、工展會購物節及香港美食嘉年華（見表）。其中工展會於12月14日至明年1月6日一連24日跨年在維園舉行，一如以往設約900個攤位。廠商會會長盧金榮表示，內地旅客免稅額提高有利零售業，對下半年經濟有信心，未來會加強與旅行社合作，把展會打造成旅遊景點。

稱展會旅遊互補 盼政府加強推廣

盧金榮表示，面對港人北上消費熱潮，廠商會將為展會注入創新元素，包括增設「打卡點」吸引旅客。他透露未來會聯絡更多旅行社合作，推廣展會成為旅遊新景點，期望吸引大灣區及東南亞旅行團到訪。盧金榮相信政府落實「無處不旅遊」理念，可與廠商會的展會相輔相成，冀當局加強推廣「展會＋旅遊」項目。

內地客新免稅額 信振下半年市道

訪港內地旅客免稅額自前日（1日）起由5000元（人民幣，下同）提高至1.2萬元，連同3000元口岸免稅店購物免稅額，額度合共1.5萬元，盧金榮認為有關措施對本港零售業有一定幫助，他以需繳稅的電子產品為例，「可能5000元都買不到一部好電話，現在1.5萬元可以買到一部幾好的電話」。對比海南省提供旅客每年每人10萬元免稅購物額，他說香港免稅額以每次計算亦有優勢，「金額少些可吸引他（旅客）多來幾次，每次都會在港購物」。

工展會設蛋糕打卡位 設Chill飲區

第58屆工展會將設十大主題區，包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「Chill飲Chill食區」、「美食廣場」等。展會以廠商會90周年會慶為主題，將設大型生日蛋糕供市民打卡，亦會推出限量福袋，以及超過300萬港元的禮品及獎賞。展會每日開放至晚上9時，晚上7時起免費入場，而聖誕假期12月23至31日將延長開放至晚上10時。

「第4屆工展會購物節」及「第11屆香港美食嘉年華」則分別於8月2至5日，以及10月26日至11月3日舉行，均設約300個攤位。盧金榮說，去年工展會首設酒精食品檔，大受歡迎，因此3個展覽（香港國際教育及職業展除外）均增設新展區「Chill飲Chill食區」，售賣多款酒類飲品及佐酒小吃等。

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