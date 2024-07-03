零售年挫11.5% 連續兩月雙位跌 業界促減租至少三成 議員倡產品創新增值

5月汽車零售跌三成 珠寶21.4%

5月適逢內地五一黃金周，是本港零售業傳統旺季，惟統計處零售數據顯示，今年5月大部分類別銷貨價值均錄得按年跌幅，例如珠寶首飾、鐘表及名貴禮物跌21.4%；汽車及汽車零件跌29.8%。少數類別產品按年錄得升幅，藥物及化妝品的銷貨價值升2.5%；書報、文具及禮品升6.9%（見表）。

業界歸因旅客習慣變 料本月續跌

香港零售管理協會主席謝邱安儀稱，五一黃金周期間受天氣影響，加上遊客習慣轉變，令零售表現不理想。據會員調查顯示，分別只有5%及10%會員預期6月的生意會錄得持平及升幅，85%預期錄得跌幅，料跌幅介乎單位數至低雙位數；更有95%會員預料7月生意續跌，而部分會員預期8月生意跌幅將收窄。

謝邱安儀認為，遊客已非因購物來港，加上暑假將舉行奧運會，一般而言亦影響零售市道。不過，調查未反映中央提高內地旅客購物免稅額至1.2萬元人民幣，她預計最快8月見到措施對業界的實際幫助。她提到，零售商有見港人周末北上，現時部分推廣活動改在平日舉行，冀藉此改善平日生意，協會亦會在7至8月舉行開心購物節，期望帶動整體消費。

政府發言人稱，5月零售業總銷貨價值按年下跌主要受旅客和市民消費模式轉變、港元匯率高企，以及去年基數較高有關，而內地最近公布的惠港措施應該對促進本港零售業務有幫助。

政府：去年基數高 料惠港措施有助

田北辰認為，除要求業主減租，店舖本身也要減人手，同時要做到透過創新，增加顧客每張單的價值。他舉例，同是西裝褸，改用新款布料，標榜防水、防油、防污等功能，「以前賣999元，現在沒有了，會賣1888元」，更稱其店最受歡迎的恤衫，反而是布料最新穎、價錢最高的款式，形容顧客有錢，但要追求新產品。他認為餐廳要吸客亦需不斷更新菜單，不能千篇一律。

商界立法會議員林健鋒認為，香港產品對旅客仍有吸引力，惟現在很多城巿直航航班不多，航空公司應加開，吸引旅客訪港。批發及零售界議員邵家輝認為，零售業現時最重要能吸引遊客「開心幫襯」，除政府設法多辦盛事，商界亦要自強，短期可多給優惠，長期則應做好品質服務，建立品牌。

零售業吹冷風，但仍有不少商戶受熱捧，有人氣烘焙店品牌近日登招聘廣告擴展業務。記者昨傍晚到訪該烘焙店銅鑼灣分店，店外約有10人排隊，當中不乏內地客，店內最受歡迎的蛋撻下午4時已售罄。來自深圳的陳小姐說，因「小紅書」推薦而光顧該店，望一嘗人氣蛋撻。

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