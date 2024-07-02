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要聞

免費交通博物館迫爆 飲食業嘆生意遜去年

【明報專訊】全港多區昨日舉辦香港回歸27周年慶祝活動，政府及部分機構推出優惠，包括香港太空館、香港藝術館、香港故宮文化博物館部分展館免費開放、電車免費乘車、天星小輪往返尖沙嘴至灣仔航線免費等。太空館外昨中午約100人排隊等候入場；電車下午亦擠滿乘客。有市民原去故宮文化博物館，惟不知須預訂免費門票，大感失望。商戶提供各項優惠吸客，但有飲食業界人士慨嘆整體生意未如預期。

七一賽馬入場遊客創新高

沙田馬場昨晚舉行「香港共慶回歸賽馬日」，共11場賽事，較去年10場多，馬會錄得全日投注額約16.18億元，較去年增約21%，同時吸引近2萬人入場（見表），包括約4600名內地遊客，遊客數字創歷來回歸賽馬日的新高。荃灣海濱長廊昨晚上演七一無人機表演，350架無人機砌出熊貓、我愛香港等圖案。

抵故宮館方悉須訂票

有市民批宣傳誤導

康文署昨免費開放太空館常設展覽，昨中午時分館外出現約100人排隊長龍。排隊的江氏夫婦戴着印有「我愛你中國」字樣的口罩，攜帶國旗和區旗，稱已安排慶祝回歸的行程。據本報記者目測，他們約15分鐘已由龍尾排至近龍頭。江先生說不介意排隊，又稱昨早到達故宮館才得悉須預訂免費門票，大感失望，見不少人與自己一樣「摸門釘」，認為宣傳有誤導。

天星小輪灣仔航線昨日免費，同時有工作人員在場派發樽裝水、便攜電風扇及環保袋。冼先生一家四口認為昨日全港整體提供的優惠不太吸引，即使有餐飲優惠，但部分商戶收費仍然偏貴，又說見到太空館有很多人輪候，故不打算參觀。

在維港另一邊，電車昨日免費，本報記者昨午2時許在灣仔修頓場館附近車站，要等候3輛電車才能擠上，而中環畢打街車站亦不時出現人龍。南京旅客許女士與兩名兒子來港14天，他們從灣仔坐電車到中環，形容免費乘電車和小輪等優惠「很實在」，惟她希望天星小輪免費優惠能涵蓋中環航線。

黃家和信下半年生意好轉

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年一連3日七一假期，飲食業整體生意未如預期，每日平均生意額約2.5億元，較去年七一假期約2.8億元少，相信與大批港人外遊有關。不過，他對今年下半年業界生意有信心，稱中央將向本港贈送一對大熊貓，以及本港會舉辦多項盛事，相信可帶動人流。

據入境處數字，過去3日分別有553,511、483,517、220,178人次（截至昨晚9時）市民離境，即3日至少126萬人次曾離港。

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