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李：聚焦經濟民生 把握國內外機遇 發展文創藥研新能源交通 拓東盟中東市場增西方聯繫

【明報專訊】昨日是香港回歸27周年，特首李家超出席慶回歸酒會致辭時表示，政府未來有3項重點，包括「全力發展經濟，聚焦改善民生」、「強化自身優勢，發掘新增長點」，以及「把握國家國際雙機遇，搭上國家發展快車」，3項均與發展經濟有關。他說「沒有最好，只有更好」是他的工作態度，今屆政府團隊像艘船，「要遇浪破浪，奮勇向目標邁進」。

李家超在酒會致辭時回顧上任兩年以來工作，包括為樓市「撤辣」、推出簡約公屋、鼓勵市民生育如派發獎勵金等，認為今屆政府不少政策愈見成效。他說政府不斷創新求變，以新方法解決問題，管治團隊的理念像一艘船，「方向要正確、信念要一致、速度要不斷加快」。

李表示，政府將聚焦發展經濟、改善民生，「居住有更好的房屋，青年有更好的發展，長者有更好的照顧」。他說，本港將發展「總部經濟」、醫藥研發和新能源交通等新興策略產業、文化創意產業，把握啟德體育園落成推動體育、文化、娛樂、旅遊發展。他又稱，香港會積極融入國家發展大局，既開拓東盟、中東等市場，同時增加與西方市場聯繫。

指經濟正轉型 機遇比挑戰大

本港正處於經濟轉型期，李引用《管子．乘馬》稱「事者，生於慮，成於務」，認為本港機遇遠遠大於挑戰，社會各界需創新求變、發揮善拼敢贏精神，同時具大局意識，以國家發展全局和國際高度處理問題。

稱國安法律「防盜」 增營商安全自由

另外，李昨以〈香港回歸以來「一國兩制」實踐取得舉世矚目的重大成就　「一國兩制」巨大優越性不斷彰顯〉為題撰文，表示一國兩制是保持本港長期繁榮穩定的最佳制度安排，將繼續全面準確和堅定不移地貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針。文中形容《港區國安法》及《維護國家安全條例》是「保安全之法、保發展之法、保民生之法」；回歸後長時間「香港大門敞開，任憑盜賊與朋友一同入內卻無法識別」，如今已安裝精密「安防系統」，未來營商環境更安全、自由、開放，以及可以預期。

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