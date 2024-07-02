指港商品不如以前吸引 內地客嫌新免稅額低作用微

來自杭州的周先生一家四口來港3天，他表示昨日花了數百港元買日用品，亦未留意免稅額增加，妻子則會選擇在內地買名牌手袋。他又稱香港稅率偏低，但與內地相比本港物價沒太大優勢，「跟以前不一樣，現在感覺（香港和內地）很多東西都差不多」。

南京旅客許女士與兩個兒子來港14天，礙於新冠疫情一度無法來港，故這次留港時間較長，順道探親，預計每人日均花費約300元於飲食。許女士覺得放寬免稅額未能刺激消費意欲，因為本港一般商品的價格和種類已不如以前吸引，即使名牌商品仍較內地有優勢，她也不會特意來港購買。

來自湖北的郭小姐（化名）與朋友來港3天，昨日在名牌店購買手袋。她說免稅額度一定不夠用，「你看海南免稅店都10萬了，（香港）至少都要5萬吧」。

中山旅客黃先生與友人即日來回香港，預料每人消費約2000元人民幣，主要用於飲食和購藥品。他認為5000元和1.2萬元人民幣免稅額差距不大，例如兩部手機售價已過萬元，故免稅額不足。對於早前有港區人大代表提倡免稅額增至3萬元人民幣，他便說「有買貴東西的想法」。另外，黃先生昨經「深中通道」來港，形容通道「完全暢通」，從中山到深圳約1小時，日後來港也會選擇深中通道。