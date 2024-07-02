非中國籍港澳永久居民可申回鄉證 李家超感謝中央再惠港 稱助吸外企人才

7．10起可申 不限國籍行業

合資格者可自願申辦通行證，首次申請應由本人向香港中旅集團或澳門中旅社提交申請，並可在口岸履行指紋採集等手續後，經快捷通道通關。國家出入境管理局稱，持證人不得持該證在內地工作、學習或從事新聞採訪等，若從事有關活動應先向相關部門申辦簽證或停留居留證件。局方認為，港澳與內地人員往來隨大灣區發展變得頻繁，相信措施能支持港澳更好融入國家發展大局。

李家超相信，本港公司的國際人才憑該證能享受北上通關便利，有助他們赴內地洽商、旅遊和探親等，措施不限國籍行業，充分彰顯本港在一國兩制下的獨特地位。

現時非中國籍香港居民可申請「北上」一簽多行簽證到內地，保安局稱，截至上月初有逾23,400宗有效期為兩年或5年的一簽多行簽證獲批；約1500名在港註冊公司的外國人才人員，向中國簽證申請服務中心人員出示在港工作證明後，於遞交文件的輪候過程中享有較快捷安排。

商會稱便利商務旅遊 助鞏固港國際樞紐

內地去年起對多個歐洲國家試行免簽入境政策，歐洲商務協會主席Inaki Amate稱，留意到內地逐步放寬部分歐洲公民入境，但許多其他國籍人士未從中得益，新措施則回應他們的訴求，相信措施是重振本港作為國際樞紐及通往內地大門的開端。泰國商會主席陳智思認為措施旨在營造便利與包容環境，簡化申請及旅遊手續將促進兩地商務及旅遊等往來，亦加強大灣區人才流動，鞏固本港國際商業中心地位。

少數裔稱方便北上消費 議員：助學生交流

香港少數族裔聯會副會長艾歷斯說，以往不少印巴人士赴內地均需付費數百元，每次等候審批均逾一周，過關輪候時間相對長，他歡迎新措施，相信方便少數族裔北上消費，同時促進兩地經貿來往。立法會議員張欣宇稱，曾接到數十名少數族裔學生求助，指有學校未有協助代辦簽證，加上申請手續繁複，致部分人未能參與內地交流活動，相信新措施可助少數族裔學生北上交流。

蘭桂坊集團主席盛智文稱，以往本港外籍人士赴內地需花大量時間申請簽證，措施屬「向前邁進一大步」。他指措施反映內地協助鞏固本港作為國際金融中心及超級聯繫人角色，不但簡化外資公司到內地經商，亦吸引各地公司落戶本港，增加香港與鄰區競爭力。