安安佳佳來港前已命名 盈盈樂樂徵名

安安和佳佳1999年3月11日抵港，是中央贈港回歸兩周年禮物，一直在海洋公園擔任保育大使，協助宣揚自然生態和保育知識。佳佳與港人共度17載，2016年10月因健康問題「安樂死」，享年38歲，是在人類照顧下全球最長壽的大熊貓；安安2022年7月因身體問題接受「安樂死」，享年35歲，是全球圈養最長壽雄性大熊貓。盈盈和樂樂則是中央慶祝香港回歸10周年的賀禮，於2007年4月由四川卧龍來港，兩隻「8月之星」下月慶祝19歲生日。

翻查資料，安安和佳佳來港前已被命名，盈盈和樂樂來港前只被稱為譜系號610及606，當時民政局辦命名活動，收到1.3萬份參加表格，撇除重複名字收集到6700對名，最後由包括金庸在內的5人評審團一致選出盈盈及樂樂為最佳作品，象徵香港繁榮歡樂、經濟豐盈。

立法會議員陳勇早前提議新大熊貓可命名為「治治」及「興興」，突顯香港「由治及興」。