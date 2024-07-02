中央再贈兩熊貓 數月後抵港 海園：感謝信任交託 將聯同「盈盈」「樂樂」賀國慶

龐建貽表示，感謝中央及政府信任，再次將照顧國寶的重任交託海洋公園，相信新大熊貓到港定必成為香港年度盛事。他認為新大熊貓的加入不單豐富香港旅遊資源，更提升園方保育和教育工作覆蓋面及深度，又說園方教育活動陪伴全港學童成長，大熊貓是當中不可或缺的一部分，相信兩隻新大熊貓動物大使定必為園方的保育和教育工作增添力量及國際光芒。

佳佳安安去世 現餘盈盈樂樂

翻查資料，中央先後在1999年及2007年送贈兩對大熊貓予香港，分別是「佳佳」、「安安」及「盈盈」、「樂樂」；隨着「佳佳」和「安安」先後於2016年及2022年離世，本港各界一直希望中央再贈送一對大熊貓。海洋公園行政總裁黃嗣輝今年2月曾表示，正通過政府向內地爭取大熊貓來港，稱園方已準備就緒。

李家超：顯中央關心 熊貓「集體回憶」

楊潤雄：將吸大批旅客來訪 旅業注動力

特首李家超昨日感謝中央再贈一對大熊貓，形容充分顯示中央對香港的關心及支持，認為中央在中華人民共和國成立75周年送贈大熊貓予香港別具意義。他說，中央曾送贈的兩對大熊貓陪伴一代又一代港人成長，形容是「大家的集體回憶」，而即將來臨的一對大熊貓將會成為港人的親密家人，帶來歡笑和喜悅。

文化體育及旅遊局長楊潤雄昨日於facebook發文感謝中央再贈送大熊貓予香港，稱充分顯示中央對香港的厚愛；他稱政府正密鑼緊鼓展開準備工作，認為新一對大熊貓將吸引大批旅客和市民來訪，為香港旅遊業注入動力。他提到前日與旅遊事務專員沈鳳君到海洋公園探訪，並視察「盈盈」和「樂樂」的生活情况及居住環境。他相信充滿愛心的飼養員將會為新一對大熊貓提供舒適居住環境，讓牠們能在香港健康快樂地生活。

旅發局主席彭耀佳亦感謝中央再贈送一對大熊貓予香港，指中央自1999年首次為香港送上大熊貓，成為香港重要旅遊資源，探訪大熊貓成為海內外旅客必嘗體驗之一。他認為中央再贈大熊貓意義重大，期待牠們到港繼續為市民和旅客帶來歡樂。

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