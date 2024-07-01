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深中跨市巴士同步開 續揀客輪港人：憂塞車

【明報專訊】深中通道昨午3時通車，往返深圳、中山的跨市巴士線同步開始營運，往返中山博覽中心／中山人才港與深圳前海地鐵站的兩條巴士線服務時間為上午6時20分至晚上9時30分，每小時兩三班，票價分別為18元及15元（人民幣，下同）。兩地巴士公司均稱首日車票已售罄。

車站近中山航空港 駁寶安機場

本報記者上周五到位於中山博覽中心的深中跨市巴士站觀察，新建候車室可容納數十人，有冷氣、廁所及飲水機。據中山公交集團，巴士配置可校角度的座椅和USB充電口。職員稱近日大批市民到車站查詢，關注長者乘車是否免費。

巴士站旁為深圳寶安機場中山航空港，在深圳起飛的旅客可在此辦理登機、行李託運手續，再乘專線巴士經深中通道直達寶安機場。負責人表示，該候機室由寶安機場直營，質素優於其他城市候機樓。從事電商的陳先生表示，以前搭飛機要去廣州白雲機場，現可首選深圳出發。

據《深圳特區報》報道，中山市民王女士稱經常往返深中兩地的市民會在網上找「通勤搭子」，減輕經濟負擔；在珠海工作的殷文杰則稱，計劃與深圳女友到中山租屋結束「異地戀」，毋須再為見面花數小時乘車。中山零售、餐飲、住宿、旅遊等行業協會聯合倡議商家提供更好服務，吸引遊客。

方便兩地通勤族 帶動樓價

中山地產中介公司「樂有家」李姓經紀向本報記者表示，深中通道出入口所在的馬鞍島有多個由大型開發商興建的「高端樓盤」，受深中通道開通等帶動，每平方米曾迫近3萬元，目前約2萬元，投資者不乏深港客。劉姓經紀則稱「兩橋一隧」之隔的深圳前海樓價動輒每平方米10萬元。

在中山前往尖沙嘴的客輪上，從順德旅遊返港的趙姓夫婦表示，深中通道開通後會改搭票價更低的直通巴。紅磡居民何小姐則說，深中通道很可能與虎門大橋一樣塞車嚴重，仍會選擇省時的客輪。

相關字詞﹕中山 深圳 巴士 通車 深中通道

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