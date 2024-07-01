習：下一步要管好用好 推進灣區一體化

習近平在信中向參與規劃建設的全體人員致以誠摯問候，提到深中通道是繼港珠澳大橋後，大灣區建成的又一超大型交通工程，攻克多項世界級技術難題，創造多項世界紀錄，充分說明「中國式現代化是幹出來的，偉大事業都成於實幹」。

被視為粵港澳大灣區「超級工程」的深中通道，集「橋、島、隧、水下互通」為一體，全長24公里，雙向8車道，設計時速100公里。深中通道路線起於深圳機場，向西跨越珠江口，在中山馬鞍島登陸，並有連接路往廣州南沙新區。收費方面，深中通道較同樣連接珠江兩岸的港珠澳大橋便宜，以私家車為例，深中通道9座位以下客車全程收費66元人民幣（約71港元），港珠澳大橋（小型客車）收150元人民幣（約161港元）。

造價447億元人民幣的深中通道與香港的港珠澳大橋相鄰，造價逾1400億港元的港珠澳大橋在2018年10月通車，當年國家主席習近平親臨主持開通儀式並巡覽大橋。