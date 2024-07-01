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未到深中在塞中 公交途中棄赴中 折返乘客感激隨機應變

【明報專訊】「最後問一句，大家是否同意不去中山了？」「是！」隨着全車乘客一致同意，深圳公交車司機駛離高速公路，此時距離這班公交車由前海夢工場開出已3個小時，其中有兩個半小時堵在距離深中通道深圳入口前約3.5公里的廣深沿江高速上，直到駛離高速的那一刻，車上40名乘客連深中通道入口的影都見不到。

這是深圳巴士集團昨日開通的深中跨市公交線，由深圳經深中通道往中山。記者乘坐的是下午3時開出的第二班車，按原定路線由前海出發，終點站在中山博覽中心，車程預計約1小時20分。乘客多在1時左右就到車站排隊，有赴深圳遊玩的中山一家三口本欲試「坐兩小時車來深圳，坐半小時車回中山」，有港人「打算去探中山的朋友」。到3時左右上車，大家都興致勃勃，當車駛上沿江高速，遠遠見到深中通道的跨海橋樑，乘客紛紛舉起手機拍照。

然而隨着堵塞良久，大家開始議論。有乘客說已幾個小時沒上廁所，擔心就算能駛上深中通道還是繼續要塞，不知幾點才到。最終在全車乘客強烈要求下，同車的職員同意折返，從3時出發到6時半下車，共花3個半小時，雖然到不了中山，但下車時大家都沒「敗興而回」，反感激職員隨機應變。原本探朋友的港人說反正去到已太晚，亦不願堵在途中。回中山的一家三口也說，寧願先在深圳吃飯再想辦法回中山，「大人能忍，孩子不能啊」。有深圳乘客自我安慰說：「中山隨時可去，這樣的經歷卻不常有。」據了解，還有幾班差不多時間出發的公交也中途折返。

明報記者

相關字詞﹕深中通道

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