停車打卡者眾 深中首日塞上塞 實測觀塘直巴北上花6小時 有一天團趕不及福田返港

明報記者 郭曉欣 陳子凌 黃廸暉

官方稱首小時逾7000車次

新華社引述深中通道運營部門的統計數據顯示，通車後一小時車流量逾7000車次。

本報記者昨午約2時由觀塘乘直通巴出發，約2時50分乘專車抵達深圳灣口岸，原預計約一個半小時後可到達中山市區，惟駛至深圳寶安區的廣深沿江高速後開始擠塞，只能緩慢行駛。巴士傍晚約6時半到達深中通道起點段隧道入口，半小時後上大橋，最後於晚上8時抵達中山市區。塞車期間，有乘客在公路下車散步及抽煙，有人在公路旁小便。

有下車散步抽煙小便

昨日所見沿途車流密集，大部分車掛有「粵B」車牌，即深圳本地車，亦有部分為廣州及珠海車。下午交通擠塞位置集中在深中大橋前段，有約20輛私家車停泊並下車「打卡」，有人站上車頂，有人倚在欄杆。記者未見有大橋職員或交警在場及阻撓。由於有車停泊，令4條行車線其中兩條無法正常通行。據央視日前報道，深中通道全線禁止車人停留。

直巴客有塞到失約有質疑管理

大塞車下，不少直通巴士乘客由原本興奮變成面露疲態。乘客陳小姐表示，塞車影響原本安排的行程，「塞到約了食飯的親戚都食完走了」，她原定今午5時再乘直通車回港，惟憂慮再塞車影響上班，擬改以其他方法返港。乘客黃小姐說對昨日情况略感失望，認為大橋上有人停車打卡「不應該」，質疑大橋管理不善，但心情未受塞車影響，指大橋沿途風景優美，「都值得的，都是放假輕鬆一下吧」。多次到中山旅遊的乘客楊先生對塞車略感無奈，但相信通車首日屬個別情况。

參加199元中山一天團的港人何女士昨午順利用了40分鐘由深圳福田去到中山，惟昨晚約10時乘旅巴經深中通道回港遇上中山往深圳大塞車，未能趕及由福田口岸回港，至今凌晨轉往皇崗過關，「他們說會有100元補償」；至近2時經皇崗過關。

張欣宇：料另因連接路四線變兩線

立法會議員張欣宇表示，首日通車不應出現嚴重交通擠塞，當地交通管理部門及交警部門應加強人手巡查，惜現場未見相關安排。他認為擠塞原因是有人在橋上「打卡」，形容不理想；又指擠塞另一因素是廣深沿江高速進入深中通道的連接路由四線變兩線，認為該位置未能應付車流量。他擔心日後大時大節都會出現類似塞車情况，認為內地部門應優先考慮處理該交匯位置的道路規劃。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，深中道通昨出現塞車主因是所有車同一時間出發，指原來一日的車流量變成需在數小時內消化。他相信經過昨日塞車或會有人打消「趁熱鬧」念頭，估計日後再現昨日塞車情况機率會減少。

直巴公司料首日「特殊情况」

永東直巴營運副總監謝蔚俊稱，相信昨屬特殊情况，「全個廣東省嘅車都希望去體驗首發，所以大家都塞」，相信日後會做到縮減車程的預期效果。

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