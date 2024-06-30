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盧寵茂：急症室收費研重症減輕症加 長住院重症費用擬「封頂」 消息：未定調整否

【明報專訊】今年初政府提出檢討公院急症室收費，按分流緊急程度「可加可減」。知情人士透露，急症室收費調整未確定會否實行，醫管局與醫衛局將再商討。醫衛局長盧寵茂昨在港台節目重申，今次調整方向是重症減、輕症加，旨在減少濫用，亦會研究對癌症等重症病人的治療費用「封頂」或採用共付，料受惠對象主要為長時間住院病人。

盧：引導輕症睇家庭醫生

盧寵茂昨出席港台《星期六問責》稱，現時急症室第四類（次緊急）、五類（非緊急）病人約佔六成，當中大部分人不需要去急症室，透露調整方向為重症病人收費可減少甚至免費，輕症病人則加價至「引導佢哋睇家庭醫生」。

至於有意見提出增設24小時門診，盧寵茂稱，醫生及護士屬寶貴資源，若要延長門診服務時間代價高，強調財政和人手等資源有限，亦反問「門診係咪都要做到（急症室）咁」。被問到會否先增加普通科門診夜籌，再調整急症室收費，盧稱會「多管齊下」。

當局亦正研究對公營醫療重症治療的費用「封頂」。盧寵茂昨稱，癌症等重症病人治療費用高昂，部分癌症自費藥物費用每年逾40萬，對基層甚至中產家庭皆是龐大負擔，將考慮採共付模式或費用「封頂」，避免患者及家人無止境付出。

被問及會否擔心實施「封頂」後部分本在私營醫療體系治療的病人轉至公營服務，盧寵茂說，「封頂」將主要考慮罹患重症需做大型手術、中風患者等需長時間住院者，他們留醫時間長，醫療費用高。

彭鴻昌憂非住院重病者未受惠

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌則稱，不少癌症、罕見病患者毋須住院，但需服用自費藥物、接受新療法等，費用亦高昂，憂「封頂」措施只惠及住院病人，倡當局逐個考慮病人自身經濟能力及治療成本，以確定「封頂」額度。

盧寵茂亦提及東區醫院病人獲處方400多天精神科藥物一事，承認不理想，透露是病人曾要求處方有關藥物，又說事件反映收費問題，將從多方面檢討。

相關字詞﹕公營醫療 盧寵茂 急症室收費檢討

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