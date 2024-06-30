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消息：公屋擬加租至封頂10% 政府房會傾向不代繳不寬免

【明報專訊】約80萬公屋租戶最快10月加租。房委會資助房屋小組7月19日將審議2024年公屋租金檢討結果，本報從多個消息渠道了解，受最低工資上調及公屋戶平均入息在今次檢討周期有較大升幅影響，按既定機制新公屋租金或加至法定10%上限；同時政府和房委會財政狀况不如前，傾向不代繳及不寬免公屋租金，是繼2018年後再次「走甜」（見圖）。

房委會最新資料顯示，上月底公屋租金援助計劃住戶較新冠疫情高峰期減少13%。房委會資助房屋小組主席黃碧如回應查詢稱，公屋租金不應每次經檢討上調後便提供寬免。

明報記者 黃偉超

根據《房屋條例》第16A條，房委會須按該例訂明的可加可減機制，每兩年檢討公屋租金一次，須按收入指數變動調整租金。機制規定，房屋署會對比公屋戶對上一年及之前第三年每月平均家庭收入增幅，再訂定加幅，按法例「封頂」10%，減租不設下限。

統計處以房委會透過入息抽樣統計調查所蒐數據，反映2023和2021年公屋家庭收入變化，消息稱數據反映增幅達一成以上，故按法例規定需加至10%。

至於今次會否仿效過往提供寬免，消息稱需顧及公帑有效運用，尤其政府庫房收入銳減、房委會長遠財政面臨重大挑戰，當局更要審慎考慮。翻查資料，若房委會提供一個月租金寬免，涉及收入損失逾17億元。而房屋局常任秘書長羅淑佩年初曾公開表明，公屋租金即使今年較後時間調整，加幅也不會超過10%，認為公屋戶仍可負擔。

房會：復常後租援個案持續降

房委會回覆本報查詢稱，合資格公屋租援戶可獲減免一半或四分之一租金，為期兩年。疫情期間，租援家庭由2020年1月約18,900戶增至2022年3月約25,000戶，增幅32%。自2022年4月社會逐步復常後，租援個案持續下降，至上月底約21,700個家庭受惠，其中獲減免一半租金家庭佔97%，當中76%為長者家庭。

黃碧如：每次檢討後需寬免不可取

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，政府未向小組交代按機制檢討的結果，故難評論今年10月調整情况，但認為過去每次檢討後需提供寬免安排不可取，「不應次次（檢討）都寬免」。她強調作為小組主席，對小組討論是否提供寬免措施持開放態度，「個人意見不支持，但小組討論並無問題」。

黃碧如又說，在資本市場工作的專業人士，面對減薪及裁員壓力較大；而從事基層服務業的員工相對就業情况較佳，「只要肯做，不愁無工開。屯門有屋苑食肆以月薪2.2萬元也請不到洗碗工人」。

議員倡檢討法例 加入通脹因素

立法會房屋事務委員會副主席民建聯鄭泳舜表示，會聽取當局交代檢討結果和理據，以及有否其他支援有困難公屋住戶的措施，才考慮應否支持檢討結果。他稱，不少市民包括基層住戶正承受極大經濟壓力，公屋租金調整對他們而言或許難以負擔，故有必要審慎研究。

立法會議員兼房委會資助房屋小組委員梁文廣表示，現行租金調整機制欠缺彈性，未能因應最新情况配合，房委會只可依法辦事按機制計算結果調整租金，惟調整後往往要提供寬減或由政府代繳，做法殊不理想。梁認為政府及房委會應檢討需否修改法例，包括檢視加入通脹因素，令房委會處理公屋租金時有更大彈性。

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