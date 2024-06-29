稱盛事經濟短期 陳茂波：長遠需創新

料今年盛事吸170萬旅客

陳茂波接受多間傳媒訪問稱，無意修訂全年經濟增長2.5%至3.5%的目標，下半年有很多盛事舉行，如金融領袖峰會等，相信下半年經濟較上半年有力。但他指盛事經濟屬短期措施，香港需培育新產業，包括創科等為中長期發展佈局。

李家超：河套合作區發展推進器

特首李家超則稱，香港新質生產力將以科技創新主導，河套深港科技創新合作區為發展推進器。他接受報章訪問時表示，本港在生命健康科技如臨牀試驗方面獲國際認可，認為若做好醫藥科研及臨牀試驗，從而引進海外或內地藥廠在港生產，並建立產業鏈，其競爭力和優勢將非常大。

對於早前摩根士丹利前亞洲區主席羅奇發表的「香港玩完論」，陳茂波稱，面對一定地緣政治壓力，外間媒體出現一些對香港不利的評論，部分評論有誤導，相信是源於對香港的不了解，期望有關人士多來香港看看，多與在港營商及金融界人士交流。他又認為香港國際金融中心的地位毋庸置疑，對此非常有信心。