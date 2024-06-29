政府按旅客消費預測 每年增加值最多54億

全年零售銷貨料增2%至4%

翻查資料，以去年4月30日至今年4月30日期間計算，過去一年本港的零售業銷貨價值約4348.56億元，按政府估算，新措施可望將零售銷貨全年總值提升約2%至4%。

被問到如何評論政府的估算，特首政策組專家組成員、一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗說，智庫早前相關研究未有計算相關數字，認為屬於政府內部的計算，無法評論。因應價格上的問題，他認為本港作為購物天堂的優勢減少，「香港的東西不便宜」，在產品質量上則有優勢，或許內地旅客不願到港購買高價商品，但以本港的「信譽」，相信仍可吸引很多內地旅客。

旅遊業議會總幹事楊淑芬說沒有估算新措施可增加多少生意額，並認為新措施在「七一」開始實施，不屬內地假期，因此未必能於該段期間帶來更多生意額。