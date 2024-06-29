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奢侈品貴過內地 旅客：匯率優勢不再 海味店歡迎 指顧客不再憂「超額」

【明報專訊】內地7月1日起提高自港澳入境旅客的行李免稅額至1.2萬元（人民幣，下同），商界一片唱好。有香港海味店稱，現時內地客擔心「買多幾件就超（免稅）額」，料新措施有助提高生意額。但內地人以往愛來港購買的奢侈品則未必受惠，有常購買名牌手袋的內地居民說，過往來港消費主要為「打匯率差」（賺匯率），惟現時已無匯率優勢，不少香港奢侈品折算為人民幣後甚至高於在內地購買價格，甚至從日本買回內地連稅也較香港便宜。

有客指到日韓消費更划算

家住廣州、常購買奢侈品的陶小姐說，若在國外或港澳購買箱包、首飾等奢侈品，在入境內地時會丟棄包裝、商品標籤，或可避免被徵收關稅。她又說，人民幣兌港元匯率現無優勢，並以近日於內地購買的一款Dior手袋為例（見表），內地售價2.6萬元，香港官網定價已較內地貴約500元，再返內地被打稅，總花費逾3萬元；到日本買比香港也更划算，整體花約2.7萬元。她說，「有這個消費能力的人用不着（新免稅額），沒這個消費能力的人用不到」。

青島旅客臧小姐和同事祝小姐近日到深圳出差，昨抽空來港未計劃購物。二人皆背着名牌手袋，臧小姐稱未來不會因新措施而來港購物，因現時匯率不好，內地與香港商品價格相若，且青島去韓國非常方便，會選擇去韓國消費。

逾1.2萬元奢侈品不可分拆計稅

邵家輝：旅客自己衡量

現時內地入境居民旅客攜帶行李額價值超出5000元且屬自用部分，根據物品類別徵收不同稅率，而不可分割的單件物品，則全額徵稅。被問及箱包、手表等奢侈品多屬不可分割，是否不受惠於新措施時，立法會議員邵家輝稱，現時亦有1萬元左右的奢侈品，至於貴價奢侈品則旅客自己衡量，強調大部分行業皆能受惠。

安記海味董事總經理潘權輝歡迎新措施，遊客不用再擔心「買多幾件（海味）就超額」，助提高生意額，希望遊客人均消費由兩三千提高至五六千元，而現時遊客生意約佔兩成，當中內地客佔六七成。

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