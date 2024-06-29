7‧1起內地客免稅額1.2萬增逾倍 政府料每年多百億消費 學者：物價貴 關鍵仍看吸引力

6口岸先推 8‧1全面實施

現時內地旅客在港澳購物攜回內地免稅額5000元，超出部分則按商品類別徵收13%至50%進口稅（見表），另在入境口岸免稅店可享額外3000元免稅消費，即新措施將總免稅額提升至1.5萬元，7月1日起於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路及拱北6個陸路口岸實施，8月1日起擴至所有口岸（橫琴一線口岸除外）。

李家超感謝中央 稱為經濟注動力

特首李家超昨感謝中央的「殷切關心」，認為新措施可提升內地旅客在港的購物體驗，購物時享有更大自由度，有利於吸引更多旅客來港，推動多元化旅遊發展，亦促進零售市道，為本地經濟注入動力。

早前倡3萬 李慧琼：邁重要一步

身兼港區全國人大常委的立法會議員李慧琼早前曾倡議將免稅額增至3萬元，她昨對新措施表示歡迎，形容是「邁出重要一步」，相信落實後可按實際情况進一步調整，惟認為要先做好相關配套措施。

特首政策組專家組成員、一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗回覆本報查詢稱，他所屬的智庫曾研究免稅額，並向政府反映，特首亦認真聽取意見，同時得到不少全國人大代表及政協委員支持；他提到當時建議免稅額3萬元，現時雖為1.2萬元，但已可滿足旅客的基本需要，對方案表示歡迎，「起碼我覺得是很積極的第一步」。他建議未來或可按發展提升額度，或容許部分熱門產品，如iPhone或電腦有特殊配額。

被問新措施對比海南現時旅客每年享10萬元免稅額的做法是否類近，何建宗解釋，海南免稅額以年計，本港以每次通關計算，而海南規定旅客須在指定店舖購物，並直接寄送或到機場提貨，確保不流出市面，另須實名登記，本港暫未能成熟套用相關做法。

對於早前有政黨建議免稅額上調至3萬元，未來會否有再上調空間，文體旅局長楊潤雄回應稱，中央整體考慮很多不同方面的意見，包括政府意見，這是經綜合考慮後的措施，香港會善用，港府將繼續關注整個旅遊業的發展和旅客的訴求，一定會因應不同需要，再就一些不同要求做多些工夫。被問到相對於海南新免稅額，今次提升是否足夠及會否影響旅客意欲，楊說不會比較，新免稅額已有很大增幅，需要的是做好準備工作，包括在宣傳、優惠及服務等方面。

旅遊零售界看好 廠商會：最好回歸禮物

商界、旅遊業及零售飲食業均支持新措施，認為有助刺激旅客消費意欲，帶動生意額。香港中華廠商聯合會（廠商會）、香港中華總商會等均發表聲明支持措施。廠商會會長盧金榮相信新措施能促進更多內地居民來港旅遊和消費，形容對工商界而言，「絕對是最好的回歸禮物」。

旅遊業議會總幹事楊淑芬回覆本報查詢稱，新措施一定會提升內地旅客來港意欲，受惠的不止旅遊業，「餐飲、零售、整體的氛圍，都應該會提升的」。對於新免稅額是否足夠，她說「百貨應百客」，新額度較現時多逾一倍，會令旅客消費時感到更加「暢順」，對長途及短途旅客均有吸引力，相信可以做到政府估算的生意額。

批發及零售界議員邵家輝認為新措施下零售業「最受惠」，舉例說，高價值的商品包括電子產品、珠寶、手表、化妝品等均會受惠，期望能帶動政府估計的生意額，甚至更多。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676