議員：深中駁深機場 或分薄港珠澳橋貨運

翻查資料，港珠澳大橋香港口岸上月日均68,916人次出入境，日均雙向車流為1.2萬架次。大橋2018年開通，時任運房局長陳帆曾表示，三地聘請顧問預測2030年及2037年大橋日均車流量分別約2.9萬及約4.2萬架次，日均客量分別12.6萬及17.5萬人次。

陳恒鑌說，內地近年一直改善道路及物流配套，物流競爭力大增，反之香港物流業貨源流失嚴重。他分析，深中通道便利深圳接通珠江西岸城市，將為深圳經濟重要助力；現時經港珠澳大橋到港貨量雖不算很多，香港機場亦仍有優勢，但若香港不急起直追，長遠或被深中通道分薄貨運流量，本港應改善接駁內地基建配套，以增吸引力。

貨運界：灣區物流暢順 有利香港

香港付貨人委員會主席林宣武稱，中山主要是加工業，貨物未必直接來港，通常先運到深圳、東莞一帶才運抵港。他認為，深中通道建成後可改善現時虎門大橋塞車，有助大灣區物流網更暢順，對香港有正面幫助；本港機場在國際航點上仍有競爭力，相信即使深中通道開通，貨運仍會來港。他較擔心港珠澳大橋人流減少，指港人到中山等城市旅遊日後或選擇經深圳而非珠海。