議員：深中駁深機場 或分薄港珠澳橋貨運

【明報專訊】深中通道將成為港珠澳大橋以外另一連接珠江三角洲兩岸的主要幹道，深圳與珠江口西岸的客運貨運距離將大大縮短。港珠澳大橋自2018年開通，車次及人流一直未達規劃目標，民建聯立法會議員陳恒鑌稱，若當年採用「雙Y」設計港珠澳大橋，除接駁香港與澳門及珠海，亦接駁深圳，深圳便不需要建設深中通道；現時深中通道建成，將接駁深圳機場，或會減低港珠澳大橋貨運競爭力，香港需急起直追，否則日後珠江西岸的貨源及客源或不再經港珠澳橋進出香港機場，改走深中通道經深圳機場飛。
翻查資料，港珠澳大橋香港口岸上月日均68,916人次出入境，日均雙向車流為1.2萬架次。大橋2018年開通，時任運房局長陳帆曾表示，三地聘請顧問預測2030年及2037年大橋日均車流量分別約2.9萬及約4.2萬架次，日均客量分別12.6萬及17.5萬人次。
陳恒鑌說，內地近年一直改善道路及物流配套，物流競爭力大增，反之香港物流業貨源流失嚴重。他分析，深中通道便利深圳接通珠江西岸城市，將為深圳經濟重要助力；現時經港珠澳大橋到港貨量雖不算很多，香港機場亦仍有優勢，但若香港不急起直追，長遠或被深中通道分薄貨運流量，本港應改善接駁內地基建配套，以增吸引力。
貨運界：灣區物流暢順 有利香港
香港付貨人委員會主席林宣武稱，中山主要是加工業，貨物未必直接來港，通常先運到深圳、東莞一帶才運抵港。他認為，深中通道建成後可改善現時虎門大橋塞車，有助大灣區物流網更暢順，對香港有正面幫助；本港機場在國際航點上仍有競爭力，相信即使深中通道開通，貨運仍會來港。他較擔心港珠澳大橋人流減少，指港人到中山等城市旅遊日後或選擇經深圳而非珠海。