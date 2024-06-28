建造技術創「世界之最」 巡檢引入機械人

集橋島隧 世界最長雙向8線沉管海隧

國家重大工程深中通道集橋、島、隧、水下互通於一體，全長約24公里，雙向8條行車線，北距虎門大橋約30公里，南距港珠澳大橋約31公里。橋面路段設計時速為100公里，隧道段時速限制80公里，主體包括兩條吊索大橋、兩個人工島及一條隧道。

主跨達1666米的深中大橋，為世界最大跨徑全離岸海中鋼箱樑懸索橋，主塔高270米，橋面離海面逾90米，通航淨高76.5米。6.8公里長的深中隧道為世界最長的雙向8車道海底沉管隧道，打破4項世界紀錄。

西人工島設科普教育基地 開放預約參觀

隧道最吸引注意的是頭頂沿鐵軌移動的「智能巡檢機械人」，共設14部，平均每1.2公里一部，負責隧道交通環境和機電設備日常巡檢，緊急情况也能接受控制中心遠程指令，作實時監控、傳遞數據，並通過自帶揚聲器協助疏導。

連接大橋與隧道的西人工島有大型建築。深中通道管理中心副主任馬二順稱，此處將作為深中通道的科普教育基地和辦公場所，公衆可預約上島參觀。現場可見有廚房、睡房、會議室等設施，裝修工程仍在進行。目前當局正在西人工島佈置30日通車儀式的會場。

深中通道環珠江口「A」字形交通網絡骨架的關鍵一「橫」跨越伶仃洋，讓「深莞惠」與「珠中江」兩大城市群實現了跨海直連。通車後，從深圳到中山的車程將從目前2小時縮短至30分鐘。

由深圳巴士集團負責運營的深中兩地跨市公共巴士專線車輛近日已完成塗裝，將於深中通道開通當天投入運營。兩條跨市巴士路線分別為：中山博覽中心─前海夢工場北區、中山國際人才港─前海夢工場北區。

深圳寶安國際機場也在航站樓開闢深中機場快線專屬候車區，並將在中山啟用深中航空港。深中機場快線每天車次將達72班，旅客單程50分鐘即可橫跨珠江往返深圳和中山。

馬二順介紹，深中通道全線車輛通行收費為每標準車次66元人民幣，重大節假日7座及以下小客車免收通行費、鮮活農產品運輸「綠色通道」免費、ETC車輛通行費九五折。

明報記者 陳灝 中山報道