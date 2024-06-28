深中通道周日開 粵西團料大增 港往中山慳45分鐘 有直巴棄行港珠澳橋

有直通巴營辦商稱反應熱烈，首班改道深中通道班次車票已售罄，有信心客量會因應新路開通上升；有旅行社亦預料改經深中通道後行車時間大減，暑假日均往粵西旅行團數目可翻倍。

官方稱66元路費難回本 看重經濟帶動

深中通道承建商保利長大工程有限公司第一分公司副總經理吳旭東表示，深中通道開通後預計車流量與附近的南沙大橋相近，可達每日10萬架次以上，按目前私家車每程行車收費66元（人民幣，下同）的定價很難回本，但大橋作為聯通珠三角、粵東粵西的「黃金通道」，其回報在於對輻射範圍的經濟帶動作用。

2018年動工的深中通道被視為粵港澳大灣區「超級工程」，為連接深圳至中山的跨海通道，全長24公里，雙向8車道，設計時速100公里。深中通道路線起於深圳機場，向西跨越珠江口，在中山馬鞍島登陸，並有連接路往廣州南沙新區。收費方面，深中通道將較同樣連接珠江兩岸的港珠澳大橋便宜，以私家車為例，深中通道9座位以下客車全程收費66元，港珠澳大橋則需150元。

往來深圳中山單程半小時 將開巴士專線

深中通道開通後，往來深圳及中山毋須再繞道虎門大橋，單程只需半小時，即1小時便可來回兩地。深圳及中山兩地會開通巴士專線行駛新路，包括接連中山至深圳機場。

目前港人如北上到中山，普遍有兩條行車路線， 一是從深圳灣口岸到深圳，經虎門大橋或南沙大橋過江到對岸；二為經港珠澳大橋到珠海，再轉到中山。本報用地圖路線，以香港太子站計算距離，以往取道虎門或南沙大橋到中山馬鞍島全長約170至180多公里，經港珠澳大橋130多公里；日後如經深中通道，路程將減至90多公里。

行程距離大減下，多間粵港直通巴士營辦商近日宣布多條跨境路線將改經深中通道、中山線增加站點。環島中港通有11條路線改道，除中山線，亦包括江門 、開平、新會等線，每日往返中山加至26班；永東直巴亦有肇慶、鶴山、台山等5條路線改道。

業界：寄望「深珠通道」建成

香港非專利巴士聯會主席蔡順基稱，往返粵西城市的跨境直巴現多經南沙大橋，當中往台山則經港珠澳大橋，但兩路線在內地均常塞車，深中通道可分流車流，日後經深中通道由香港往中山料僅需1小時45分鐘，較現時少45分鐘。他估計將有七成至八成粵西線改經深中通道，車程縮短有助降低成本，車輛亦可「走多幾轉」爭生意。他特別提到，往台山路線以往經港珠澳大橋，乘客因「兩地兩檢」要下車兩次過關，如改用一地兩檢的深圳灣口岸過關，再行深中通道將更方便。他認為大灣區交流愈趨頻繁，交通需求有增無減，「多一兩條（道路）都未夠」，業界現寄望「深珠通道」建成。

旅遊促進會總幹事崔定邦說，本港有數十間專營大灣區短線旅行團的旅行社，業界歡迎深中通道開通，預計通車當日至少有逾百團途經深中通道到中山或鄰近城市，以往日均有200至300團，估計深中通道開通後，珠江西岸城市旅遊會受市民歡迎，暑假檔期團數可翻倍。他說，以往深圳經虎門大橋到中山常塞車數小時，故旅行社無把握做一日遊，料改行深中通道後行車時間大減，可發展一日遊產品。

廣東省政府新聞辦公室昨安排傳媒在深中通道參觀，工作人員正最後衝刺趕工。記者發現路上手機信號暫未能百分之百覆蓋。

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