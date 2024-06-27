難忘菜園村民圍立會 稱時間已釋慮料北都不重演

自稱「好（鐵）膠」的林世雄，談到高鐵之旅便雀躍不已，並向記者介紹不同國家列車，如法國TGV（高速列車）、德國ICE（城際快線）。他憶述，上次乘搭高鐵長途車已是多年前兩鐵合併前，他乘列車由北京西站出發，經30多小時才抵達紅磡火車站。

高鐵效益昔惹疑 今看來「危言聳聽」

過去曾有10年時間負責推動高鐵香港段的規劃，林世雄經歷過不少爭議場面，最難忘一役是2010年1月16日立法會財委會審議高鐵撥款當日。他當時是路政署鐵路拓展處總工程師，陪同時任運輸及房屋局長鄭汝樺和時任路政署長韋志成等到議事廳解畫。「當日菜園村居民包圍立法會大樓，我還記得散會後要乘車離開，再到屯門打波。」

當年不少人懷疑高鐵效益、反對「一地兩檢」，林世雄稱經過時間驗證，今天看來當年一些意見只是危言聳聽，而市民的疑慮亦釋除。「我相信類似菜園村居民包圍議會大樓的行動，日後不會在北都收地出現。」

（明報65．專訪）