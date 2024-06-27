明年收回專營 欖隧將減價「不會太多」 研分時段收費

【明報專訊】大欖隧道30年專營權明年5月屆滿，政府將收回，立法會交通事務委員會下月12日討論接收安排和收費建議。現時大欖隧道私家車收費58元，運輸及物流局長林世雄透露，隧道費將減價，冀減價後可盡用大欖隧道容量，分流現時免費的屯門公路及吐露港公路出行的車流。但為免誘發過量車流改行大欖隧道造成「三路齊塞」，收費不會「減得太多」，亦難直接豁免收費。林又稱，當局亦考慮在大欖隧道推分時段收費，惟該隧道不少貨車行駛，是運輸業其中一條常用道路，需小心平衡，將在立法會聽取意見後再決定。
大欖隧道以「興建—營運—轉移（BOT）」模式建造，由專營公司出資興建，於法例容許水平內調整收費毋須政府批准。現時私家車收費58元，巴士、貨車等商用車收費介乎64至213元。
憂大減招車流 偕屯公吐露三路齊塞
政府收回大欖隧道後可重新釐定收費，林世雄向本報稱，當局知道市民覺得大欖隧道收費貴，故朝減價方向入手，惟理解民情之餘亦要做交通管理，大欖隧道夾在屯門公路及吐露港公路中間，隧道減價料可紓緩繁忙時間兩幹道擠塞，舉例屯門公路及大欖隧道中間的元朗錦田，日後改行大欖隧道「正到暈」，因隧道出口便是汀九橋；惟減太多又會觸發額外車流南下，令匯聚大欖隧道和屯門公路下游車流的汀九橋塞車。
林形容，大欖隧道收費水平的考慮與「三隧分流」相似，大欖隧道現時繁忙時間車流佔容量約八成半，當局冀可盡用，令3條路車流更平均，惟同時亦需平衡，令「畀得起錢」行經需收費大欖隧道的市民「覺得值得」。
稱使用者負擔成本 屬交通問題處理方法
有意見認為應豁免大欖隧道收費，市民按情况選擇路線便可解決塞車。林世雄認為，令使用者需負擔一定出行成本，亦是處理交通問題方法之一；又說廣州2010年辦亞運時曾計劃所有高速公路、巴士及地鐵等公共交通免費一個月，結果證明「唔收錢都有唔好處」，當地交通因免費出行「散晒」，最後實施一周便取消。林亦認為，隧道要顧及燈油火蠟和抽風等，營運成本較一般公路多，使用者理應承擔部分成本。