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林世雄：任內解決的士網約車爭議 暫着眼網約平台規管 司機發牌屬「好後的事」

【明報專訊】政府下月交代規管網約車研究結果，運輸及物流局長林世雄於《明報》創刊65周年接受專訪時透露，是次研究重點為網約車平台，參考外國經驗，網約平台或需領牌，由平台負責確保車輛有合法牌照，當局下月會先交代如需發牌，網約平台應有何責任；並稱網約車及司機發牌是「好後的事」，是次研究「未講到」，局方會先聽意見再決定。

不過林強調，當局明白需處理市民對點對點交通服務的訴求和需求，承諾任內為整體網約車服務制定規管框架，有信心本屆政府餘下3年任期可解決的士和網約車之間爭議，盼「大家畀少少耐性」。

下月先交代倘需發牌網約平台何責

Uber日前表示願配合規管，惟期望如需對平台及司機發牌，可保留彈性，保障Uber私家車司機靈活工作，毋須有特定工作時數才可領牌。林世雄向本報表示，現階段討論對網約車司機規管「太細緻」，當局下月集中做兩件事，一是改善現行法例，讓政府更有效打擊非法載客取酬；二是交代網約車平台研究，當局就外國如何規管已做調查。

林說，外國經驗顯示，規管平台主要需處理兩大問題，包括平台需否領牌，以及有何責任。他認為，有合法牌照的車輛「可以是的士或出租車」，部分國家規定檢查車輛是否合法屬平台責任，故透過要求平台領牌規管。政府早前推出的士車隊制度，要求營運者需確保車齡、司機培訓符合要求；被問到本港網約平台牌照條件會否參考，林稱當局未有定案，盼下月聽意見後再制定方向。

網約平台受規管勢在必行，但網約私家車載客取酬可否合法化，林世雄說政府下月研究「未講到」車及司機，亦未有具體立場。

「大家想要的已放入車隊」 盼改的士文化

如網約車獲發牌合法化，的士業界將受影響，被問到將來網約車牌照與現有1.8萬個的士牌照會否與服務水平掛鈎、透過市場行為控制兩牌照數量「此消彼長」，林世雄稱「未必去到這樣的情况」，形容要處理的士及網約車「是一件不斷變化（dynamic）的事」，強調需先聽取意見。

記者追問的士車隊是否當局給予業界改善服務的「最後機會」，林世雄說不予評論，同時形容「好多大家想要的東西，已放喺（的士）車隊入面」，如電子支付、管理投訴、網約平台等，當局期望車隊可改變的士文化，提供優質服務，令車隊「變成優良品牌」。

未與Uber直接溝通 部分源於未結案

的士與網約車之間的爭議持續多年，的士業界近期多次醞釀包圍政府總部、罷駛等行動。被問及政府有否就規管問題與的士業界及Uber溝通，林世雄稱政府未與Uber直接溝通，原因「未必想講太多」，但承認部分原因是法庭未完成審理Uber相關案件；而的士業界方面，政府一直保持溝通。林說作為工程師，以往較少與交通工具交手，的士業界亦較特別，有不少單頭車主。

政府去年通過修例引入的士車隊管理制度時，首次提出將研究規管網約車，當時曾稱擬定詳細建議後會於2025年上半年諮詢。對於當局會否就網約車規管諮詢公眾，林世雄形容「我現在走出來跟人講，已經engage（接觸）緊公眾」，強調當局會處理公眾對點對點服務點的訴求和需求，亦希望最終訂立的未來路向，「大家都會接受」。

明報記者 孫澤芳 黃偉超

（明報65．專訪）

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