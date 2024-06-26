還押逾3年 戴銀髮微笑出庭 妻聽審

多名法律界和政界人士到庭旁聽，包括資深大律師石永泰、大律師吳靄儀、立法會前議員邵家臻等。邵家臻表示不知道被告求情陳辭的內容，只希望他們知道很多人在不同崗位關心他們。邵又說戴已適應獄中生活，有規律地讀報及靈修，心靈平靜。英國駐港總領事館亦派代表旁聽。

同案13名還押被告被安排在兩個延伸法庭觀看正庭直播，余慧明、吳敏兒、袁嘉蔚、何桂藍、鄒家成、劉頴匡及譚凱邦同在一個法庭旁聽，施德來、鄭達鴻、彭卓棋、梁晃維、伍健偉及馮達浚在另一個法庭。甫開庭時，袁嘉蔚和鄒家成在延伸庭起立，各人大聲發笑。立法會議員謝偉俊在庭外確認，其律師行代表區、鍾及彭卓棋。

熱夜驟雨 市民通宵排隊支持

此外，有市民通宵達旦並冒着暑熱及驟雨輪候公眾席。《基本法》23條立法後首案被捕者李盈姿前晚已在法院外排隊，她說曾探訪還押的戴耀廷，形容他狀態不錯，「他鼓舞我們多過我們來支持他」。市民Zoe說特意支持戴耀廷，稱對個別被告的證供失望。

（初選案）