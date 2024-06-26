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官問初選案量刑分級 控方稱難答 辯方促按串謀罪不分級 「大膽」倡判戴耀廷囚兩年

【明報專訊】民主派「35+」初選案，45人認罪或經審訊後被裁定串謀顛覆國家政權罪成，昨日先由被指「組織者」的戴耀廷、區諾軒等5人展開求情。法官在庭上問及，控方主張哪些被告屬國安法刑期分級的「罪行重大」、「積極參與者」及「其他參與者」，控方稱難以回答。法官質疑，若法庭接納辯方提議按照最低級別判刑，預料控方會不服刑期提上訴。戴耀廷一方則表示，戴和其他人採取非暴力手段，運用憲法權力爭取普選，應參考判囚3年以下的「其他參與者」類別，在認罪扣減刑期下應判囚兩年。法官質疑辯方說法未免有點大膽。

4名早前已認罪的被告戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，以及經審訊後被裁定罪成的吳政亨，昨被押到暫代高等法院的西九龍法院，一連三日處理他們的求情。控方律政司副刑事檢控專員萬德豪開庭陳辭稱，就涉案被告應考慮《刑事罪行條例》第159C條串謀罪行罰則，以及依照《港區國安法》第22條顛覆國家政權罪分成三級判刑；基於各人參與同一串謀計劃，法庭可按參與程度量刑（見另稿）。

法官陳慶偉問及，控方認為哪些被告分別應被列作「罪行重大」、「積極參與者」及「其他參與者」。萬回應稱，這是非常困難的問題。陳官表示當然會發問有難度的問題，並引述戴耀廷一方陳辭稱，戴的量刑應參考屬於最低、即第三級的「其他參與者」，追問控方立場。

倘對戴採第三級判刑 官：料控方即上訴

陳官舉例說，控方在販毒案會就主腦角色建議量刑，惟控方在本案的回應有所猶豫，亦相信控方不會接納戴一方的說法。陳官指出，一旦法官對戴採納第三級判刑，預料控方會隨即提出上訴。戴在庭上聞言發笑。萬最終稱屬第一級的「首要分子」指罪行組織者和領導者。

代表戴的資深大律師黃繼明陳辭稱，本案屬於串謀罪行而非國安罪行，只應依照前者判刑，後者判刑分級制不應套用於串謀罪，僅可參考。國安法分級制列明「其他參加者」可判囚3年以下，黃稱因應法律原則和戴的個人因素，建議法庭以監禁3年為量刑起點，就戴認罪扣減三分之一刑期，應判囚兩年（戴已還押逾3年）。黃自言這可能是大膽的提議。法官陳仲衡留意到戴並非初犯，黃承認戴有案底。

辯：戴國安法生效不久已退出

對於黃建議就戴耀廷參考第三級判刑，法官李運騰形容這說法有點大膽，法官陳慶偉聞言不禁大笑，戴耀廷亦展露笑容。黃繼明解釋，戴耀廷在2020年7月國安法生效不久後退出初選，法庭判刑時應考慮他短時間內的行為。李官指出，雖然戴於國安法生效前的言行並不構成干犯刑事罪行，但屬犯案背景。法官陳仲衡則表示，本案已裁定無差別否決財政預算案不屬恰當履行議員責任。

辯方重申不可追溯 戴真誠信初選合法

黃繼明重申在國安法生效前，無論戴耀廷的領導角色多大，也不是違法，不可追溯之前的行為而懲罰他。黃續稱，當時有一群人以非暴力手段運用《基本法》賦予的權利爭取普選，惟此舉一夜之間「變成非法」，被告愚蠢之處在於未有停止活動。法官陳慶偉指出，被告不僅沒停止參與，更甚的是他們繼續犯案。黃回應稱，戴在國安法後曾以法律學者身分接受訪問談及初選，他真誠相信初選計劃合法，不算是共謀者。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69、70/22】

明報記者

（初選案）

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相關字詞﹕刑期分級制 求情 戴耀廷 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案

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