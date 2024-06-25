Uber願配合發牌規管 信與的士可共存

指Uber活躍司機「五位數」

現框架1500牌照不滿足需求

鍾志霆稱，今年是Uber在港成立10周年，累計接載逾400萬乘客，「已成為港人不可或缺的一部分」，全球各地均有不同模式讓網約車和的士並存，Uber盼本港規管會基於4個原則，包括合理汽車標準、優質客戶服務、保障收費靈活性，最重要是提供保障司機可靈活工作的框架。

運輸及物流局長林世雄近日受訪稱， 規管方向之一為網約車平台只能跟領有出租汽車許可證的私家車合作。目前私家出租汽車許可證上限1500個，曾有Uber司機申請失敗。鍾稱，目前活躍的Uber私家車及的士司機數目至少「五位數」，即以萬計，而Uber在港10年，登記司機累計更逾10萬人，相信若沿用現有框架發牌，牌照數量僅維持1500個，不能滿足市場需要；另一方面司機會否申請牌照，亦視乎牌照靈活性，需研究如何解決「揸少少但霸住個牌」的情况。他說政府一直未就規管事宜諮詢Uber，Uber盼可與當局直接商討。

談及如何爭取的士業界支持網約車合法化，鍾說即使Uber合法化，的士在營運上仍具獨有優勢，如可在街上兜客、有專屬的士站等，但Uber只可網上接單。他引述澳洲例子稱，當地Uber服務現時會在每個行程「多收幾元」交給政府，再由政府分發給當地的士業界，以保障的士業界利益。

稱Uber合法化 的士仍具獨有優勢

未來的士車隊同樣提供網約服務，被問會否擔心車隊成立後會降低Uber合法化的必要性，鍾志霆稱Uber優勢在於有良好服務紀錄，在軟件及發展網約科技平台上有經驗。至於若Uber不獲合法化有何打算，鍾形容香港作為國際城市，值得擁有國際級的點對點交通服務，Uber會繼續與的士業界合作，包括做好Uber Taxi，協助司機爭取更多收入及改善乘客體驗。

的士業：澳洲補貼例子證營運影響

的士業議會副主席吳坤成稱，澳洲Uber補貼的士反證其營運會對業界有影響，不評論是否合適，惟他認為出租汽車許可證應維持上限1500個，本港現有交通工具已有足夠多選擇，重申當局應保障的士作為點對點交通工具的角色及權益。