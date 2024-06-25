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文創處成立 與內地3品牌簽合作 楊潤雄：將設專組助業界拓海外市場

【明報專訊】文化體育及旅遊局轄下、由「創意香港」改組而成的「文創產業發展處」昨舉行成立啓動禮，並宣布與3個內地主要文創品牌簽訂合作備忘錄。文體旅局長楊潤雄致辭說，文創處將設立新專組，主動協助業界拓展海外市場，積極帶領業界組團到世界各地參展及演出，向外輸出香港文化創意產業，藉此提升香港國際地位。

3品牌涉國博故宮長城文創

與文創處簽合作備忘錄的3個品牌分別是國博（北京）文化發展產業有限公司的「國博衍藝」、廣州鈦錸數科文化旅遊有限公司的「故宮文創香港空間」，以及長城文創（北京）文化有限公司的「長城文創」，文創處將推進與相關內地文創品牌在市場發展、推廣及交流方面的合作，並鼓勵香港品牌創作更多兼具中國國家博物館、故宮博物院、長城文化及香港特色的文創產品。

楊潤雄說，文創處會持續發掘適合且具潛力的項目，推動跨界別、跨文化藝術領域的內容應用，並加強對產業在內容流通的支援，促進創造和生產文化知識產權，並發掘更多商機。

專員：推一系列支援 非簡單措施

文創產業專員曾昭學稱，「創意香港」較着重培育人才，文化產業方面只能配合開放市場，而改組成文創處後，可透過一系列支援將整個文創產業向前推進，「不是那些簡單措施就可以做到」。他又稱，荷李活電影會有相關知識產權產品，但在香港的相關產品則是分工合作形式，正商討成立機制，「拍電影的時候已經開始研究怎樣生產產品，例如遊戲、公仔等」，下一步會嘗試數個項目。

啟動禮會場昨展出由文創處資助的「出版3.0-香港智能電子書庫」，該平台包括以人工智能驅動的「電子書出版轉換平台」及「香港智能電子書庫」，供香港出版社及作家免費利用人工智能將紙本中文書翻譯成英文，並轉換成中英兩文電子書，以及粵語、普通話和英語三語有聲書，目前逾60家香港出版機構參與，並已轉換約5000本書。

同場亦展示虛擬時裝平台「FabriX」的擴增實境（AR）試衣間，用家只要站在機器前，便可「試穿」一系列來自香港、內地及全球設計師的虛擬時裝作品。

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