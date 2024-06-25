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手頭「彈藥」620億 首兩投資未透露金額

【明報專訊】被視為港版淡馬錫的香港投資管理有限公司（港投公司）於2022年《施政報告》宣布成立，並由香港政府全資擁有，以進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展。港投公司策略性投資於「與香港有關連」及長期有回報的投資項目，並將「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」和「共同投資基金」歸一收納管理，合計手頭「彈藥」共約620億元。

港投公司董事會主席由財政司長陳茂波出任，其餘董事包括來自多個政策局及金管局等，另有4名非官方成員。董事會負責監督港投公司發展，並就有關範疇包括投資策略、物色投資伙伴或目標的程序和準則提供指導。

港投公司雖由政府成立，但一直以來對外公開資訊不多，直至6月中旬始公布首項投資於由中大教授賈佳亞創立、主力於人工智能研發的「港產獨角獸」思謀集團。港投公司行政總裁陳家齊當時稱對潛在合作方有嚴謹要求，除業務發展及財務要求，亦要有明確投入香港未來發展的要求，亦透露思謀優先考慮以港為上市地等。

目前港投初步鎖定硬科技、生命科技、新能源科技共3個投資主題。港投公司兩周內連續公布投資思謀及百圖生科，均未有透露實際投資金額。

行政會議召集人兼立法會議員葉劉淑儀今年4月曾要求政府交代港投公司預算營運開支、人手編制、決定其行政總裁薪酬水平的條件等，當時政府未有正面回應。

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