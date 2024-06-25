港投第二擊 領投AI初企百圖生科 百度李彥宏有份成立 陳家齊：每投1元帶動市場1元

百圖承諾首選在港上市 設創新中心

陳家齊表示，今次投資主要看中百圖生科的前沿技術、優秀團隊和龐大發展潛力，本次投資亦要求公司持續貢獻香港創科發展和建構產業生態圈。百圖生科在今次投資戰略合作已承諾4個重點，包括優先考慮以香港作為首次公開發行上市的地點；在港設立國際創新中心BioMap InnoHub，首個項目「生物計算創新加速計劃」（BioMap BioX）料在未來5年支持超過50個前沿生命科學早期研發項目，並會優先審核經由香港高等院校和合作伙伴推薦的項目；每年在香港舉辦國際生物計算會議；以及優先培養香港生物計算及相關領域的年輕人才。

首兩項目「千挑萬選」 不少正深入磋商

陳重申，港投選擇項目的標準清晰嚴謹，過去幾個月已密集資料搜索，建立獨家數據庫，現時不少項目已進入深度磋商階段。投資項目除了中長期財務回報，亦會利用投資企業的網絡及資源，推動本港創科生態，首項投資思謀集團及百圖生科均是「千挑萬選」，未來投資會繼續圍繞三大主題（見另稿）；起始資本620億元共分為4個基金，暫時資金仍「鬆動」，將提速提量將項目落地。

百圖生科聯合創始人兼首席執行官劉維稱，公司正處於快速發展階段，正在討論和制訂IPO或各種資本計劃，但一定會優先選擇香港上市，未有披露上市時間表。他說，香港最大優勢在於國際高度認可的學術研究成果，在數據合規及知識產權保護等方面亦更易取得跨國客戶信任。他又稱，公司成立3年來做了很多「從零到一」的項目，包括自行開發生命科學大模型「xTrimo」，今次獲港投公司投資可真正快速發展，期望將全球團隊引導到香港。

陳茂波：全面支持AI產業 鼓勵上市

財政司長陳茂波出席簽約儀式時說，本港全面支持AI產業發展，亦鼓勵相關企業在港上市；香港擁有完整集資鏈，由私募基金到創投基金生態圈，以及具備深度和廣度的上市平台，歡迎百圖生科等企業到港上市，利用世界級集資平台成長及壯大。

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