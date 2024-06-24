稱航班起飛始見閘口資訊 澳門客對機場安排失望

澳門旅客吳先生原定昨早9時許乘坐飛機前往菲律賓宿霧。他稱，昨晨6時半進入禁區後，不時留意顯示屏幕的閘口資料，至「好後期」才見有職員以人手寫閘口號碼，惟當時其航班已起飛，形容對香港機場安排大感失望，稱需等翌日航班，惟機場未有提供食宿安排，嘲諷事件屬「說好香港故事」。吳先生說再來回澳門太費時，計劃自行尋找酒店留港過夜。

離境客：資訊公布安排清楚

前往重慶的許先生表示，到機場才得知系統故障，提早約一個半小時辦理登機手續時，見登機證上未印上登機閘口資訊。他指進入禁區後已見有擺放手寫航班資料的白板，當時其航班閘口資料仍然空白，稍後再查閱時即見有關編號，形容「手寫得好快」。他續說，白板旁邊有職員指示旅客，認為資訊公布安排清楚，登機過程雖有不便，但未有受阻。

現場所見，機場電子屏幕於近中午時改用後備系統，顯示屏上有黑白色界面顯示航班資料。乘搭下午4時航班前往成都的張先生表示，早上看到機場系統出故障消息，已提早近3小時到機場，他順利從屏幕了解航班閘口資料，行程未受影響，「（臨時系統）冇咁清楚，我用手機影低再睇，資料都冇乜分別」。

抵港客：行李處職員主動查問

抵港方面，職員分別以紙牌和白板手寫展示抵港航班的行李認領處。從馬尼拉來港的旅客陳小姐（化名）說，行李認領處有職員主動上前查問航班編號，領取行李過程順暢；又指入口處人流較多，但未見混亂。

來自上海的旅客韓小姐說，領取行李處有手寫紙牌指示行李輸送帶資料，「那裏太大了，我找了一會兒才看到牌子，也算不上混亂」。