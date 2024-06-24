航班顯示故障 資訊手寫白板 機管局致歉稱小量延誤 政府促查原因

議員：盼三跑啟用做好系統跟進

運輸及物流局長林世雄昨透過該局社交媒體專頁對事件表示十分關注，要求機管局適時向旅客發放最新資訊，調查事故原因及向運物局提交報告。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌稱，機管局雖然有及時通報事件，但處理方式及修復時間不太理想，希望機管局汲取經驗，在第三跑道投入運作時跟進好系統問題。

網站App均不能更新航班資訊

稱未見黑客迹象 沒航班取消

機管局表示，昨早7時發現顯示網絡系統異常，並搶修，機管局亦已啟動應變中心，及啟動後備系統，相信事故不涉人為失誤，亦未見有黑客入侵迹象。昨早發生故障時，機場大樓電子屏幕、網站及手機應用程式My HKG的航班資訊未能即時更新。

據本報記者昨早約11時所見，機場電子屏幕未能顯示航班編號、起飛時間、登機閘口等資料。接近中午，其中一個電子屏幕改以黑白色界面顯示離境航班資料。大批旅客擠在屏幕前查看自己乘搭的航班編號，在旁有機場職員指示旅客，可先進入禁區範圍。客運大樓內不時有廣播呼籲旅客盡早進入禁區，以獲取最新航班資訊。

早上故障 中午屏幕黑白界面顯示資料

抵港方面，行李認領處、航班抵港時間及抵港大堂資料顯示同受影響，職員在白板上手寫抵港航班的行李認領處及抵港大堂編號資訊。機管局亦有在大樓不同地方擺放一些臨時電子顯示屏，顯示部分航班的登機閘口及起飛時間。

機場航班資料顯示系統故障期間，禁區內放置多塊大型白板，由職員以手寫方式通知數小時內起飛的航班資料。登機閘口處也受系統故障影響，有航空公司職員以白紙手寫航班登機時間。

直至約下午3時，航班資料顯示屏幕陸續恢復正常運作，近一半航班如常顯示閘口號碼。位於禁區內、以手寫航班資料的白板，以及行李認領處白板移走。接機大堂的抵港航班資料電子屏幕則仍未恢復正常運作，職員在顯示屏下方增設直立式顯示屏提供資料。

機管局機場運行執行總監姚兆聰說，截至下午3時，機場已處理約360班航班，只有小量延誤，並無航班要取消，對事故帶來不便表示「不好意思」。他指整個航班資料沒問題，主要問題在電子屏幕未能顯示。

機管局工程及科技執行總監梁永基說，昨晨發現網絡系統出現部分異常，影響到航班資料顯示屏的更新，因而啟動後備系統，至下午4時已初步復修，沒發現黑客活動，機管局稍後會詳細檢查。

方保僑：反映後備運作系統不理想

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，昨機場情况反映系統未能正常傳輸信息，如網絡問題、未能連接數據庫等，要待機管局調查。不過，他指去年機場亦曾發生類似事件，今次再有故障，仍要以人手協助更新登機資訊，反映後備運作系統不理想。

另外，英國曼徹斯特機場昨日一度停電，有航班取消或延誤。國泰航空表示，原定當地早上11時許啟程來港航班要延遲出發，已通知有關乘客。

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