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工程師：大量砍樹增滑坡風險

【明報專訊】據港大資料，國際創新中心將依山勢而建，在平台上興建8幢大樓，整個建築物最高高度為主水平基準上158米，並盡量採用預製組件興建。資深土木工程師倪學仁認為，項目10多層高，相信結構上問題不大，但需留意對山體影響，另大量砍樹亦增加滑坡風險。規劃署回覆，港大已委託顧問做研究，為擬議項目制定初步發展計劃並確認其技術可行性，研究結果顯示擬議發展不存在無法克服的技術問題，相關政府部門亦不表反對。

規劃署：沒無法克服技術問題

港大發言人回覆表示，項目已完成各項技術可行性研究，包括土力、環境生態、交通、視覺影響、通風等，結果顯示項目不會對有關方面帶來不可接受的影響。

倪學仁表示，參考港大提交城規會的技術文件，從截面圖可見到大樓是以梯級形沿山坡拾級而上，以減少對山體開挖，這可避免因把土層掘走後，對後面山體引起不穩定而滑坡。不過他說，大樓重量和荷載將為山體帶來垂直外力，而風向和水壓力等亦有可能導致滑坡，故須以特殊設計來抵消或減少對大樓或山體的推力。

樹木方面，規劃報告稱將砍掉約2025棵樹，另種植約854棵補償。倪學仁稱，大批樹木砍伐也會減少對地下水的抽取量，從而提升地下水水位而增加滑坡風險。

從規劃角度而言，倪認為宜保持市區的綠帶地，減少市區的熱島效應，現在資訊發達，大學沒必要在同一大學區內圈養式管理，科技上可另闢新校區，如在河套區科技園中，跟其他科技企業一起教學相長也行。

（城市保育）

相關字詞﹕建築 山泥傾瀉 斜坡 土木工程 國際創新中心

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