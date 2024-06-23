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心光指礙聽覺訓練 港大：力減影響

【明報專訊】港大擬建的國際創新中心選址鄰近心光盲人院暨學校、心光學校、心光護理安老院及心光恩望學校。心光盲人院暨學校回覆本報稱反對項目，盼港大另選地點，因工程引致的聲音、震動、灰塵、空氣流通、交通及生態環境，將對逾300名服務使用者及300名員工造成極大影響，機構其中一項訓練是加強學生聽覺，用以彌補視覺缺失，工程將削弱學習能力，受影響者包括不足一歲的幼兒。

憂噪音影響情緒 震動難摸凸字

心光服務使用者均患視障，心光盲人院暨學校表示，工程噪音將嚴重影響學童及宿生的生活和情緒穩定，一些視障兒童或會因噪音而尖叫及恐慌。而震動亦影響他們感官，長期施工的聲音和震動，將嚴重阻礙他們通過聽覺和觸覺接收外界信息的能力，削弱集中注意力和學習能力，也會對他們的情緒和成長產生非常負面影響。此外，震動會使他們極其困難地辨別教材上精細的盲文點字。而機構其中一項訓練是加強學生聽覺，用以彌補視覺缺失。

今年1月南區區議會發展規劃委員會會議上，有議員關注施工對心光影響。港大代表會上表示，清楚心光與項目十分鄰近 ，校方早前發展沙宣道項目時，心光也對聲浪甚至震盪等問題表示關注 ，港大將繼續與包括心光在內的持份者保持溝通。代表又稱，校方會盡力控制施工期間塵埃及聲音等，將影響減至最低，且項目龐大，故將分階段進行，於每一階段透過不同措施減低對交通等各方面的影響。

翻查資料，心光盲人院暨學校用地早年已改劃，計劃重建為住宅，校方曾稱計劃遷往東涌，近日則回覆本報稱國際創新中心興建期間並無其他合適校園可遷移。

（城市保育）

相關字詞﹕安老院 長者 情緒 視障人士 心光盲人院暨學校 國際創新中心

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