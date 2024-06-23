港大擬建創新中心 街坊港燈反對 處薄扶林綠化帶憂損景觀交通 葉劉倡另覓選址

明報記者 李淑瑤

港大：研究顯示不會帶來不可接受影響

港大發言人回覆，項目已完成不同方面的技術可行研究，包括環境生態、交通、視覺、通風、土力等，結果顯示項目不會帶來不可接受的影響。校方理解地區人士關注，將在發展過程中繼續透過不同途徑與各界溝通。規劃署回覆，研究顯示擬議發展不存在無法克服的技術問題，相關政府部門不表示反對，又稱城規會稍後會舉行聆聽會，考慮所收到的申述。

上屆政府在《2021年施政報告》提出，原則上同意在薄扶林為港大預留4公頃綠化帶興建深科技研發大樓，以鞏固香港在基礎研究的領導地位。港大其後開展前期規劃，擬於薄扶林道與域多利道之間興建聚焦跨學科研究的「國際創新中心」。今年1月港大到南區區議會與議員討論計劃，3月城規會轄下都會規劃小組委員會開會討論將綠化帶改劃用作興建國際創新中心的建議，並同意修訂相關大綱圖。

支持者稱近醫學院數碼港 加強研究協作

為期兩個月的公眾諮詢上月22日完結，城規會收到近4000份申述，大多數反對意見包括擔心單線雙程的域多利道不堪交通流量、大量砍伐樹林破壞自然景觀、造價高昂等，反對者包括附近碧瑤灣、嘉林閣等住宅的居民，心光盲人院暨學校（見另稿）等，亦有港燈、環團等（見另表）；支持者則表示項目將提供頂尖科研實驗室、辦公室、科研人員住宿、會議及配套設施等，且接近港大醫學院、瑪麗醫院及數碼港，可發揮協同效應，有助匯聚全球科研人才、加強研究協作和提升區內創科氛圍。

港鐵指或影響南港島西線 盼及早商討

港鐵的申述稱，創新中心選址有部分位置處於南港島線西段的影響範圍，而南港島線西段項目仍在探討，規劃或會隨着設計逐步定案而更改，並稱就兩個項目有可能觸及的問題，應在創新中心的前期設計階段開始商討。據了解，港鐵對於南港島線西段的走線暫未落實確切方案，希望盡早與港大就兩個項目的規劃協調。據運輸及物流局《香港主要運輸基建發展藍圖》，目標今年內敲定推展南港島線西段的合適技術方案。

據港大提交城規會的規劃報告，國際創新中心的設計是在平台上興建8幢大樓，7幢用作實驗室、教學、會議、辦公室、餐飲、休憩等，預計容納6999名員工，另有一幢靠近碧瑤灣的是職員宿舍（Scholars' residence），讓中心職員及海外學者等短期居住，預計容納350人。港大表示，預計明年可獲批土地，2027年開始興建，2028年起分階段落成。

葉劉淑儀向本報表示，個人並不反對港大發展創科，但考慮到項目不但要砍伐大量樹木，創新中心會議廳和住宿將帶來人流車流，選址更可能影響到居民要求多年的南港島線西段建設，華富邨重建約2027年便開始入伙，屆時將新增不少居民，問題非常大。她建議在前南丫石礦場興建國際創科中心，稱南丫島距港島不遠。

居民不排除覆核 葉太料城規將辦聆聽會

港大國際創新中心公眾關注小組代表黎小姐和馮小姐表示，她們居住的碧瑤灣有很多長者，大家都很希望可保留綠油油山景，且擔心創新中心落成後實驗室可能對居民造成危險，希望港大多加解釋以釋疑慮。她們強調港大選址不當，若未來城規會通過規劃，居民可能會考慮司法覆核及其他後續行動。

葉太表示，有關用地規劃未到行會審議階段，她料城規會未來一兩個月會舉行聆聽會，希望事情不用發展至司法覆核。

（城市保育）

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